Рязанская область привлекла в школы более 220 молодых педагогов в этом году

В образовательные учреждения Рязанской области в текущем году пришли работать свыше 220 молодых специалистов. Об этом сообщила министр образования региона Ольга Прушковская в своём аккаунте в социальной сети.

По её словам, более 170 новых сотрудников пополнили штат школ, что на 21% превышает показатель прошлого года. Молодые педагоги трудоустроились как в Рязани, так и в отдалённых муниципалитетах — в школах, детских садах, колледжах и организациях дополнительного образования.

Глава ведомства подчеркнула значимость указа президента России Владимира Путина, который в 2026 году закрепил особый статус учителя. Этот документ направлен на повышение престижа профессии и расширение мер поддержки педагогов, в первую очередь начинающих.

В регионе продолжается планомерная работа по созданию благоприятных условий для старта в профессии. Среди основных инструментов поддержки:

программа «Земский учитель» — в этом году к работе приступили 16 педагогов, а с 2020 года — 106 специалистов;

целевое обучение — в школы вернулись 32 выпускника, ещё около 350 студентов продолжают учёбу по договорам;

единовременная выплата 20 тысяч рублей — за пять лет её получили более 800 учителей;

муниципальные меры — стимулирующие надбавки, компенсация проезда, аренды жилья и оплаты ЖКУ в каждом округе.

Обращаясь к молодым коллегам, Ольга Прушковская пожелала им насыщенного и успешного профессионального пути, поблагодарила за выбор важной профессии и отметила, что гордится пополнением педагогического сообщества региона.