Энергетики перенесли сроки восстановления света в Рязани

В Рязани продолжаются аварийно-восстановительные работы на городских электросетях. Как сообщили в АО «РГРЭС», ситуация остается непростой из-за сложного характера технологического нарушения.

Напомним, масштабное отключение электроэнергии произошло сегодня в 17:40. Без света остались жители и предприятия на улицах: Братиславская, Пушкина, Татарская, 1-я Линия, 2-я Линия, 3-я Линия, 4-я Линия, Гагарина, Высоковольтная, Мопровский 2-й пер., Мопровский 3-й пер., Профессора Никулина, Ленинского Комсомола, Семена Середы, Стройкова, Дзержинского, Весенняя.

В 22:22 в АО «РГРЭС» уточнили, что для ускорения процесса на место аварии дополнительно направлены резервные бригады и специальная техника. По последней информации, для полного устранения неполадки и подачи электричества потребителям понадобится еще ориентировочно до 1,5 часов.

По всем вопросам, касающимся электроснабжения, жители могут обращаться в круглосуточную диспетчерскую службу по телефону: 55-01-12.