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Новости России

Москвичка лишилась отношений, купив номер телефона эскортницы из Калининграда

Анастасия Мериакри
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Жительница Москвы после покупки нового телефонного номера начала получать навязчивые ночные звонки с предложениями интимного характера. Как выяснилось, ранее этот номер использовался для оказания эскорт-услуг в другом регионе.

По данным канала Baza, 22-летняя Светлана приобрела новую сим-карту около двух месяцев назад. Почти сразу после этого девушке начали поступать непрерывные звонки от незнакомых мужчин. Сначала девушка игнорировала вызовы с неизвестных номеров, но, когда ситуация стала вызывать раздражение, она решила ответить. В трубке ей стали поступать прямые предложения провести ночь вместе и просьбы «подъехать по адресу».

Проведя собственное расследование, Светлана обнаружила, что ее новый номер до сих пор числится в базах данных и на сайтах, предлагающих эскорт-услуги в Калининграде. Ситуация нанесла серьезный удар не только по режиму сна москвички, но и по ее личной жизни. Постоянные звонки и необходимость объяснять их природу вызвали недоверие у бойфренда девушки. Мужчина начал задавать вопросы и сомневаться в ее прошлом. Не выдержав давления и несправедливых обвинений, Светлана приняла решение расстаться с партнером.

В настоящее время девушка вынуждена постоянно обновлять черный список в телефоне, блокируя очередных «клиентов», однако поток звонков не иссякает.

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