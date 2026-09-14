Оживший писатель, новые стадионы, яркие муралы появляются в Рязани благодаря инициативам горожан

В Рязани активно продолжается реализация программы поддержки местных инициатив (ППМИ). В текущем году в городе заявлено 48 проектов, направленных на благоустройство социальных объектов, дворовых территорий и туристических зон.

Как сообщил глава администрации Рязани Борис Ясинский, программа пользуется высокой популярностью среди горожан: успешная реализация одной идеи мотивирует жителей предлагать новые. На сегодняшний день 10 проектов уже полностью завершены, еще 3 находятся на финальной стадии, а остальные находятся в активной фазе работ.

Основной упор в этом году сделан на модернизацию образовательных учреждений. Ярким примером служит школа № 76, которая участвует в программе второй год подряд. Если в прошлом году здесь появился мини-стадион с беговыми и велодорожками, то в минувшие выходные состоялось открытие нового многофункционального спортивного комплекса. Площадка оборудована для занятий футболом, волейболом, теннисом, воркаутом и силовой подготовкой, что пользуется большим спросом у молодежи. Аналогичный универсальный спортивный объект с тренажерами, трибунами и воротами обустроили и на территории школы № 35. Дополнительным украшением двора стал масштабный красочный мурал, посвященный педагогам и защитникам Отечества.

Не обходит программа стороной и туристическую инфраструктуру. В Солотче завершается благоустройство входной зоны знаменитой тропы Паустовского. Территорию оснастили новым освещением и уютной беседкой для отдыха и переодевания туристов. Главной изюминкой проекта станет интерактивный информационный стенд. С помощью технологий искусственного интеллекта Константин Паустовский на экране будет «оживать» и рассказывать посетителям об истории тропы. Терминал также будет оснащен функцией фотосъемки. В настоящее время на устройство устанавливают операционную систему, его торжественный запуск запланирован на конец месяца.