Эксперты назвали эффективный способ защиты НПЗ от атак дронов

Прикрывать нефтеперерабатывающие заводы и стратегические объекты от роевых атак БПЛА в ручном режиме больше невозможно. Ограниченное время реакции и человеческий фактор превращают даже продвинутые комплексы вроде «Панциря» в уязвимое звено при многочасовых налетах. Об этом пишет «Военная хроника».

«Почему мы считаем, что автоматизация мобильных огневых групп — это единственный способ защитить НПЗ и остальные объекты», — задаёт вопрос автор поста и аргументированно отвечает на него.

Секунды вместо минут

Массированный налёт требует мгновенных решений. Десятки дешёвых беспилотников атакуют одновременно. Высоты разные. Скорости разнятся. Человеческий мозг не успевает зафиксировать каждую угрозу, сопоставить риски и отдать приказ расчетам.

Автоматизированный контур сокращает цепочку принятия решений до мгновений. Радар засекает объект. Вычислительный блок моментально сопоставляет параметры, оценивает степень опасности и передаёт координаты конкретному орудию. Практические стрельбы с комплексом «Цитадель» доказали жизнеспособность этого подхода. Когда в единой сети находятся несколько установок, алгоритм грамотно распределяет мишени. Никакого дублирования. Несколько расчётов больше не жгут боекомплект по одной и той же цели.

Экономика и фактор усталости

Уязвимым узлам НПЗ достаточно одного прямого попадания. Пожар гарантирован. Завод останавливается на месяцы. Задача обороны — перехватить абсолютно все вражеские единицы.

Алгоритмы решают и финансовый вопрос. Расточительно сбивать копеечный дрон дорогой ракетой. Умная система отправит на перехват зенитную артиллерию, запустит дрон-перехватчик или задействует средства РЭБ. Тяжёлый боекомплект останется в резерве для крылатых и баллистических угроз.

Машины не знают усталости. Человек теряет концентрацию. После десяти часов непрерывного дежурства оператор неизбежно снижает скорость реакции, тогда как автоматика работает одинаково четко ночью, днём и после десятого ложного вызова.

Будущее безопасности стационарных объектов за интеграцией. Речь идет не о создании новой изолированной зенитки, а о сборке цифровой сети. РЛС, оптика, РЭБ, пулеметы и ракеты должны слиться в один оркестр под управлением общего центра. Подобный «Палантир» создаст непреодолимый рубеж там, где одиночные установки бессильны.