Фото: t.me/dsns_kyiv_region
Политика

Мощнейшие пожары начались в Киеве после атаки ВС РФ

Алексей Самохин
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В ночь на вторник, 8 сентября, российские войска атаковали Киев. По информации украинских СМИ, в городе были замечены реактивные беспилотники, также использовались ракеты. 

По некоторым данным, было выпущено более 30 ракет различного класса. Официальная информация от Минобороны РФ на данный момент не поступала. Тем не менее, известно о мощных пожарах в столице Украины. 

Прилёты зафиксированы в пяти районах города, в том числе рядом с ТЭЦ-5. Также сообщается о падении обломков ракет, сбитых ПВО прямо над городскими кварталами. Есть повреждения.

По данным местных медиа, по целям выпустили более 30 ракет. В самом Киеве взрывы гремели сразу в пяти районах. Несколько прилетов зафиксировали неподалеку от ТЭЦ-5. Подразделения ПВО сбивали воздушные цели прямо над жилыми массивами. Падающие обломки причинили разрушения на земле.

Досталось и области. Под удар попали Бориспольский и Фастовский районы. В Бориспольском районе вспыхнули территории промышленных предприятий. Огонь уничтожил семь автомобилей. Стоявшие на площадке грузовики сгорели дотла. Кроме того, дважды под атаку попал крупный логистический комплекс.

Информация предварительная, пока нет комментариев Минобороны РФ. 

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