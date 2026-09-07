В Рязани завершили расследование уголовного дела 30-летнего иностранца, обвиняемого в попытке сбыта наркотиков через интернет. Мужчина работал закладчиком и успел оборудовать один тайник на улице Станкозаводской. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

По версии следствия, в июне 2026 года уроженец одной из стран Средней Азии откликнулся на предложение в мессенджере подработать курьером-закладчиком. Представители наркомагазина в теневом сегменте интернета пообещали ему легкий способ заработать. Мужчина получил оптовую партию метадона из тайника в одном из районов Рязани. Затем он должен был расфасовать наркотик и сделать несколько закладок в разных частях города.

На улице Станкозаводской его задержали сотрудники отдела полиции по Московскому району Рязани. При себе у мужчины нашли четыре свертка с метадоном общей массой около 1 грамма.

Оперативники выяснили, что незадолго до задержания иностранец уже успел сделать одну закладку. Из тайника на Станкозаводской полицейские изъяли еще один сверток с синтетическим наркотиком массой 0,21 грамма.

На этом дело не закончилось. Во время обследования арендованной мужчиной квартиры на улице Интернациональной сотрудники полиции нашли еще 39 граммов метадона.

Следствие квалифицировало действия обвиняемого как покушение на незаконный сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Мужчина признал вину полностью.

На время расследования фигурант находился под стражей. Теперь уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. По предъявленной статье обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.