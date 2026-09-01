В Крыму четырех отдыхающих унесло в море отбойным течением, двое погибли

В Республике Крым произошла трагедия на воде. Четверо отдыхающих попали в зону отбойного течения и были унесены в море. По предварительным данным, двое мужчин скончались, один находится в тяжелом состоянии, поиски четвертого участника компании продолжаются.

Инцидент произошел в районе пансионата «Свет маяка». Как сообщает SHOT со ссылкой на очевидцев, компания мужчин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, зашла в воду, где их подхватило мощное отбойное течение и унесло в акваторию Азовского моря.

Благодаря оперативным и смелым действиям местных жителей, троих мужчин удалось вытащить из воды до прибытия экстренных служб. Однако спасти всех не удалось. Двое пострадавших — мужчины 1955 и 1967 годов рождения — скончались до приезда бригады скорой медицинской помощи.

Третий мужчина, 1957 года рождения, был экстренно госпитализирован. По данным медиков, он находится в тяжелом состоянии. Судьба четвертого участника компании на данный момент неизвестна. На месте происшествия развернуты поисково-спасательные работы.