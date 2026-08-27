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Новости России

Коц о ночном ударе по Киеву: Зеленский провалил экзамен на прочность

Никита Рязанцев
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Массированный ночной удар по Киеву показал, что украинская система ПВО по-прежнему неэффективна и непрочна, несмотря на попытки Владимира Зеленского исправить ситуацию, написал военкор Александр Коц в «Максе».

Как сообщало Минобороны, в украинской столице был атакован в том числе складской комплекс «Сан-Парк», считающийся крупнейшим центром хранения и распределения FPV-дронов, а также цех по сборке БПЛА «Хорнет».

«Не успел Зеленский похвастать, что добыл небольшую партию ракет к системам ПВО Patriot, как прилетели «Герани» и баллистика принимать у них экзамен. Итоговая ведомость впечатляет», — отметил Коц.

Журналист обратил внимание, что по «Сан-Парку» прилетело второй раз за месяц. В середине августа там поразили до 15 тысяч беспилотников с тепловизорами.

«Прошло две с лишним недели — и Минобороны снова называет его крупнейшим центром хранения и распределения ударных FPV. Успели набить заново», — пояснил он.

Комментируя удар по цеху, где собирают БПЛА «Хорнет», военкор пришел к выводу, что в Киеве налажена крупноузловая сборка американских дронов.

Подводя итог ночного удара, Коц пояснил, что Киевская агломерация стала штаб-квартирой украинского дроностроения. Однако ВС России в курсе ситуации и наносят по мощные удары по военным целям.

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