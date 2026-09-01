Останки бойца Великой Отечественной войны, найденного под Воронежем, вернулись в Рязанскую область

На рязанскую землю с почестями вернули останки защитника Отечества, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Останки красноармейца Фёдора Дмитриевича Гаврикова, 1923 года рождения, уроженца Тумского (ныне Клепиковского) района, были обнаружены на местах боёв под Воронежем и доставлены на малую родину.

Имя солдата удалось установить благодаря кропотливой работе поискового отряда «ДРУЖИНА» из Воронежской области. Ключевую роль в идентификации сыграл медальон, сохранивший данные о воине. Это позволило не только вернуть имя защитнику, но и организовать его достойное захоронение.

Церемония встречи останков прошла в Храме Вознесения Господня города Рязани. Мероприятие объединило представителей общественности, духовенства и правоохранительных органов двух регионов. В числе присутствующих были члены региональной и городской Общественных палат, включая Николая Стрелкова, протоиерей Арсений Вилков, бойцы поисковых отрядов Рязани и Воронежа, а также сотрудники прокуратур Рязанской и Воронежской областей.

Похороны Фёдора Дмитриевича Гаврикова запланированы на сентябрь 2026 года. Воин будет предан земле с отданием всех воинских почестей на кладбище в городе Спас-Клепики. Мероприятие проходит при тесном взаимодействии и по согласованию с администрацией Клепиковского района.

В Общественной палате Рязанской области подчеркнули, что возвращение солдата на Родину стало возможным благодаря слаженной, созидательной работе общественности, патриотических поисковых движений и органов власти. Этот важный исторический акт в очередной раз доказывает: пока мы помним и ищем, солдат Победы навсегда остается в строю и в памяти потомков.