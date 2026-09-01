Вертолет санавиации экстренно эвакуировал пациента с аневризмой аорты в Рязань

В Рязанской области санитарная авиация пришла на помощь тяжелобольному жителю Сараевского района. Днем 1 сентября медицинский вертолет экстренно доставил пациента с опасным диагнозом в областной центр для оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

Как сообщает издательство «Пресса», мужчина 1959 года рождения был госпитализирован в хирургическое отделение Сараевской районной больницы в ночное время с острым состоянием. Дежурные медики оперативно оказали ему необходимую первую помощь и провели первичную стабилизацию.

Однако, оценив тяжесть патологии (аневризма аорты) и риски для жизни пациента, врачебный консилиум принял решение о необходимости срочной транспортировки больного в Рязанскую областную клиническую больницу (РОКБ).

Вертолет медицинской службы успешно приземлился в Сараеве, забрал больного и доставил его в областной центр, где лечение мужчины продолжат профильные сосудистые хирурги и реаниматологи.