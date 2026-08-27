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Медицина

В Рязани врачи спасли ногу подростку, выявив скрытую кисту кости после падения

Анастасия Мериакри
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В Рязанской областной детской клинической больнице (ОДКБ) им. Н.В. Дмитриевой завершилось успешное лечение сложного клинического случая. Врачи отделения травматологии не только восстановили кость подростку, но и ликвидировали скрытую патологию, которая могла привести к серьезным осложнениям в будущем.

Поводом для госпитализации 14-летнего мальчика стал перелом бедренной кости, полученный дома при падении с высоты собственного роста. Для здоровой кости такое незначительное воздействие не является критическим. Однако рентгеновский снимок, сделанный в больнице, прояснил ситуацию: в месте перелома обнаружилась солитарная костная киста. Именно это образование сделало кость хрупкой и стало истинной причиной травмы.

Чтобы полностью исключить риски и подтвердить характер образования, медики провели биопсию. Результат оправдал опасения врачей, и хирурги незамедлительно приступили к основному вмешательству. Специалисты аккуратно удалили кистозную полость, заместили образовавшийся дефект костной тканью и надежно зафиксировали бедро специальными титановыми пластинами.

«Главная задача была решена: патологический очаг ликвидирован, бедренная кость восстановлена, функция конечности не пострадала, — прокомментировал результаты лечения врач-травматолог-ортопед Олег Герасимов. — Кость срастается строго по плану, никаких осложнений нет. Сейчас пациент уже готовится к выписке».

Этот случай наглядно демонстрирует важность тщательной диагностики даже при, казалось бы, незначительных травмах. Случайное падение позволило вовремя обнаружить скрытую угрозу, а профессионализм рязанских хирургов помог избежать тяжелых последствий. Впереди у подростка этап реабилитации, но основной и самый сложный этап борьбы за здоровье уже успешно завершен.

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