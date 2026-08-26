Рязанские онкологи удалили мужчине опухоль на единственном лёгком

В отделении торакальной онкологии Рязанского онкологического диспансера успешно выполнили сложную операцию. Хирурги провели резекцию опухоли, которая образовалась на единственном правом лёгком. Без левого органа пациент живёт уже восемь лет, уточнили в медучреждении.

В 2018 году у мужчины диагностировали рак левого лёгкого с прорастанием в пищевод и перикард. Тогда рязанские онкохирурги выполнили расширенное комбинированное вмешательство — полностью удалили левое лёгкое вместе с поражёнными участками соседних органов. После этого пациенту назначили курс химиотерапии. Эта тактика позволила достичь стойкой ремиссии на долгие восемь лет.

Летом 2026 года при контрольном обследовании выявили вторую злокачественную опухоль — теперь в правом, единственном оставшемся лёгком. ПЭТ-КТ подтвердило, что очаг единичный. Проведение операции на единственном функционирующем органе требовало от врачей исключительной точности. Мультидисциплинарный консилиум тщательно оценил функциональные резервы организма пациента, чтобы исключить риск осложнений со стороны дыхательной систем .

Бригада специалистов отделения торакальной онкологии провела резекцию опухоли. Послеоперационный период протекал гладко. Благодаря начальной стадии заболевания удалось обойтись без повторной химиотерапии. Пациент выписан домой под дальнейшее амбулаторное наблюдение.