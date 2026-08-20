В России младенцев будут обследовать на шесть новых заболеваний

Российских младенцев начнут обследовать на миодистрофию Дюшенна. Также в список войдут ещё пять тяжёлых наследственных болезней. Об этом РИА Новости сообщила заместитель министра здравоохранения Евгения Котова.

«Мы работаем над тем, чтобы в последующие годы погрузить в программу госгарантий миодистрофию Дюшенна, а также ещё пять наследственных сложных заболеваний, при которых дети обеспечиваются лекарственными препаратами фондом «Круг добра»», — сказала она.

В Минздраве уточнили: обследование планируют включить в неонатальный скрининг уже с 2027 года.

Миодистрофия Дюшенна — тяжёлое генетическое заболевание. Оно проявляется в раннем детстве. Болезнь вызывает прогрессирующую слабость мышц, со временем ребёнок теряет способность ходить. Страдают дыхательная и сердечно-сосудистая системы. Болезнь неизлечима, но ранняя диагностика позволяет вовремя начать поддерживающую терапию. Она продлевает жизнь и улучшает её качество.