В Рязани врачи вылечили пациента с неоперабельным раком легкого

Специалисты Рязанского онкологического диспансера вылечили пациента с неоперабельным раком правого легкого. Уникальность ситуации заключалась в том, что мужчине были категорически противопоказаны как хирургическое вмешательство, так и системная химиотерапия.

Диагноз был установлен в мае 2025 года. Из-за выраженных сопутствующих заболеваний удаление легкого грозило пациенту развитием критической дыхательной недостаточности, а применение системного лекарственного лечения несло высокий кардиологический риск. Фактически, традиционные методы борьбы с онкологией в его случае оказались неприменимы.

Решением сложной задачи стал курс стереотаксической гипофракционированной лучевой терапии (SBRT), проведенный в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Эта передовая технология позволила врачам уничтожить опухоль всего за несколько сеансов, выступив полноценной бесконтактной альтернативой хирургическому вмешательству. При этом здоровые ткани вокруг новообразования были надежно защищены от воздействия излучения.

Спустя год после завершения курса лечения контрольные исследования, включая компьютерную томографию (КТ) и позитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ/КТ), подтвердили полное отсутствие рецидива опухоли. Сохраняющийся сублобарный ателектаз является естественным рубцовым изменением тканей после проведенной терапии.

Состояние пациента на данный момент стабильно. Он ведет активный образ жизни и не нуждается в дополнительной кислородной поддержке.