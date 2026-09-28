Image by rawpixel.com on Freepik
Медицина

В Рязани врачи вылечили пациента с неоперабельным раком легкого

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Специалисты Рязанского онкологического диспансера вылечили пациента с неоперабельным раком правого легкого. Уникальность ситуации заключалась в том, что мужчине были категорически противопоказаны как хирургическое вмешательство, так и системная химиотерапия.

Диагноз был установлен в мае 2025 года. Из-за выраженных сопутствующих заболеваний удаление легкого грозило пациенту развитием критической дыхательной недостаточности, а применение системного лекарственного лечения несло высокий кардиологический риск. Фактически, традиционные методы борьбы с онкологией в его случае оказались неприменимы.

Решением сложной задачи стал курс стереотаксической гипофракционированной лучевой терапии (SBRT), проведенный в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Эта передовая технология позволила врачам уничтожить опухоль всего за несколько сеансов, выступив полноценной бесконтактной альтернативой хирургическому вмешательству. При этом здоровые ткани вокруг новообразования были надежно защищены от воздействия излучения.

Спустя год после завершения курса лечения контрольные исследования, включая компьютерную томографию (КТ) и позитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ/КТ), подтвердили полное отсутствие рецидива опухоли. Сохраняющийся сублобарный ателектаз является естественным рубцовым изменением тканей после проведенной терапии.

Состояние пациента на данный момент стабильно. Он ведет активный образ жизни и не нуждается в дополнительной кислородной поддержке.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
Военкор Филатов рассказал, по каким объектам в России могут ударить в ближайшее время
Следующая статья
В Рязани пьяный мужчина вытащил водителя из машины и угнал его автомобиль
Реклама: ИП Жеглов, ИНН: 622707626902, erid: 2VtzqxFNj7Sspot_img

Популярные материалы

Новости России

Очевидец обратил внимание на странную деталь в гибели Соседова

Организатор конкурса моды и красоты «Жемчужина Дальнего Востока 2026»...
Новости кино и ТВ

Перед смертью Сергей Соседов раскритиковал себя и признался, что не умеет жить

Перед смертью Сергей Соседов дал откровенное интервью и прямо рассказал о своих недостатках.
Политика

Предсказавший распад СССР историк назвал год окончания СВО. События резко ускорились, развязка близка

Эммануэль Тодд еще в 1976 году предсказал распад СССР. Теперь он назвал год, когда решится судьба конфликта на Украине.
Новости России

Эксперт сравнил новую тактику ВС России с ударами по нервной системе

Удары российской армии по дата-центрам на Украине принципиально отличаются...
Политика

Выяснилась истинная причина грубости Зеленского после заседания ООН

Замглавреда «МК» разобрал, почему у Зеленского сдали нервы, и нашёл в его словах закономерность, которая повторяется уже не первый раз.
Темы
Новости России

В Ленобласти испытали новейший боевой лазер против БПЛА

В тестировании новейшей системы приняли участие военнослужащие службы радиационной, химической и биологической защиты Северо-Западного округа Росгвардии совместно с представителями оборонно-промышленного комплекса.
Новости кино и ТВ

Самолет с телом Сергея Соседова приземлился в Москве, названа дата похорон

Организатор конкурса «Жемчужина Дальнего Востока 2026» Виктор Беззубов сообщил предварительные детали предстоящего прощания.
Транспорт и дороги

Прокуратура обязала власти Рязани отремонтировать дорогу на Светлом проезде

На асфальтовом полотне образовались множество ям, размеры которых превышают установленные нормативные значения.
Общество

В Рязанской области число вакансий для выпускников колледжей выросло в 2 раза

Среднее зарплатное предложение для специалистов с дипломом колледжа или техникума в Рязанской области составило 79 965 рублей в месяц.
Погода

Дождь и туман ожидаются 29 сентября в Рязанской области

К утру в некоторых районах области возможно образование тумана, водителям рекомендуется быть особенно внимательными на дорогах, включать противотуманные фары и соблюдать дистанцию.
Происшествия

В Рязани пьяный мужчина вытащил водителя из машины и угнал его автомобиль

18-летний владелец автомобиля ВАЗ-2107 возвращался домой и, подъезжая к пешеходному переходу, резко затормозил, чтобы пропустить мужчину.
Новости кино и ТВ

Шесть атлетов покинули шоу «Титаны» 27 сентября, Нагорный обвинил соперницу в разрушении семьи

За главный приз в 10 миллионов рублей сражаются олимпийские чемпионы, профессиональные спортсмены, артисты и популярные блогеры.
Интересное

Гороскоп на 28 сентября для всех знаков зодиака

Это идеальное время для заключения выгодных сделок, откровенных разговоров с партнером и пересмотра своих профессиональных приоритетов.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье