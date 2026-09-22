В Рязани кардиологи справились с редкой патологией сердца без Москвы

Врачи Рязанского кардиодиспансера впервые самостоятельно, без участия федеральных специалистов, провели радиочастотную абляцию пациенту с синдромом Вольфа-Паркинсона-Уайта. Об этом сообщили в Минздраве Рязанской области.

Пациентом стал 50-летний житель региона. У мужчины была врожденная патология, дополнительный «мостик» между отделами сердца, которого у здорового человека быть не должно. Именно он становился причиной серьезной аритмии и периодических сбоев сердечного ритма.

«»Мостик» между отделами сердца мужчины стал причиной серьезной аритмии. Это врожденная патология, которая осложняла жизнь пациента. Периодически у него срывался ритм сердца, тахикардия мешала ему жить», — рассказал заведующий отделением хирургического лечения нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции Рязанского кардиодиспансера Владислав Поваров.

По словам врача, с помощью радиочастотной абляции патологию устранили полностью. «С помощью радиочастотной абляции мы устранили эту патологию раз и навсегда. Теперь сердце пациента как сердце здорового человека», — подчеркнул Поваров, доктор медицинских наук, доцент кафедры сердечно-сосудистой хирургии РязГМУ им. Павлова.

Опыт проведения таких операций у рязанских специалистов уже был, но раньше процедуры проходили совместно с коллегами из московских кардиоцентров. Именно эта практика с ведущими федеральными специалистами позволила рязанской команде наработать необходимые навыки.

Теперь врачи Рязанского кардиодиспансера работают полностью самостоятельно и постепенно расширяют спектр методов лечения аритмий. Немалую роль сыграло и оснащение отделения: современное оборудование приобрели по нацпроектам «Здравоохранение» и «Продолжительная и активная жизнь».

Синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта относится к редким врожденным патологиям сердца и требует высокой квалификации хирургов, поскольку операция проходит на работающем сердце через сосуды. Успешное проведение такой процедуры собственными силами говорит о том, что уровень кардиохирургии в Рязани вырос до федеральных стандартов.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо и готовится к выписке домой. Для жителей Рязанской области это означает, что сложные операции на сердце теперь можно пройти в регионе, не обращаясь за помощью в столичные клиники.