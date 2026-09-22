Рязанская область возглавила рейтинг регионов по скупке лекарств от простуды

Рязанская область вошла в тройку лидеров среди российских регионов по объему закупок лекарств от простуды в сентябре. Об этом сообщает SHOT.

Рейтинг возглавили сразу три региона: Рязанская, Амурская и Московская области. Именно здесь, по информации СМИ, зафиксировали максимальные аптечные продажи противопростудных препаратов относительно численности населения.

В первую десятку самых простудившихся регионов страны также вошли Магаданская и Белгородская области, Камчатский край, Орловская, Липецкая, Новосибирская и Воронежская области. Рейтинг составили на основе данных аптечных продаж с 1 по 14 сентября с учетом числа жителей каждого региона.

Самый резкий рост продаж зафиксировали на севере страны. В Ненецком автономном округе жители начали активно скупать лекарства еще в августе. По данным системы «Честный знак», продажи противовирусных препаратов там выросли на 225%, а средств от простуды и кашля, на 175%.

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В сентябре сезон простуд добрался и до других регионов Сибири. В Новосибирской области за две недели раскупили более полумиллиона упаковок лекарств, точнее 529 тысяч. В Красноярском крае продали 449 тысяч упаковок, а в Иркутской области, 404 тысячи.

Всего по стране на противовирусные препараты россияне уже потратили больше миллиарда рублей. Такие траты за первые две недели сентября говорят о раннем и активном начале сезона простуд в этом году.

Резкий спрос на лекарства обычно совпадает с похолоданием и распространением вирусных инфекций среди населения.

Медики обычно советуют не дожидаться пика заболеваемости и заранее позаботиться о профилактике, в том числе о вакцинации от гриппа. Рязанцам, которые еще не запаслись необходимыми препаратами, стоит учитывать, что спрос в аптеках уже сейчас растет, а вместе с ним может расти и нагрузка на местную систему здравоохранения.