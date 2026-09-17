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Общество

Рязанцы массово называют детей в честь древних богов и былинных героев

Анастасия Мериакри
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Главное управление ЗАГС Рязанской области составило список имен, которыми родители называли детей, родившихся в 2026 году. Руководитель управления Елена Сорокина поделилась статистикой, которая показала, что рязанские родители черпают вдохновение в славянской мифологии, античной истории, мировой литературе и даже в большом спорте.

Интерес к древней истории и мифологии в регионе не угасает. В этом году в Рязанской области появились на свет маленькие Светогор, Светослав, Ратмир, Яробор и Яромир. Не забыли родители и о традиционных православных именах: зарегистрированы Феврония, 14 Глебов, по три Петра и Бориса.

Не обошли стороной рязанцы и античную культуру. Через пару лет в детские сады пойдут маленькие Юнона, Тея, Одиссей и сразу четыре Афины. Не теряет актуальности и библейская классика: в 2026 году в регионе родились 8 Адамов и 76 Ев.

Особое внимание в статистике привлекают имена, отсылающие к поп-культуре, спорту и литературным произведениям. Возможно, совсем скоро в одной рязанской песочнице будут играть маленькие Марадона и Тайсон, а на школьных утренниках встретятся Ассоль и Офелия.

Любопытный дисбаланс наблюдался среди пушкинских героев: на свет появились девять Русланов, но лишь одна Людмила.

Настоящее раздолье в 2026 году получилось на «богатырском поприще». Зарегистрировано 55 Ильи, 30 Алексеев и 5 Добрынь.

Подводя итоги, Елена Сорокина обратилась к родителям и пожелала, чтобы все новорожденные рязанцы росли умными, спортивными и, самое главное, счастливыми детьми.

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