Фото с пожара в селе Ермолово Скопинского муниципального округа.
Происшествия

За сутки в Рязанской области ликвидировали 8 пожаров, в Спас-Клепиках сгорел жилой дом

Алексей Самохин
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Пожарно-спасательные подразделения Рязанской области за минувшие сутки ликвидировали 8 пожаров. Самым крупным стало возгорание в многоквартирном доме в Спас-Клепиках. Подробности сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону. 

Всего в сводке 3 загорания мусора и одно загорание стерни. Остальные четыре случая относятся к техногенным пожарам, самым серьезным по масштабу и последствиям.

Первый техногенный пожар произошел 21 сентября в 14:26 в Спас-Клепиках. Загорелся многоквартирный жилой дом, площадь возгорания составила 96 квадратных метров. Огонь повредил здание. В тушении участвовали 6 человек и 3 единицы техники.

Спустя чуть больше часа, в 15:36, поступило сообщение о пожаре в рабочем поселке Милославское. На этот раз горел легковой автомобиль на площади 6 квадратных метров. С возгоранием справились 4 человека при помощи 2 единиц техники, машина получила повреждения.

В 16:26 пожарные выехали на вызов в село Ермолово Скопинского муниципального округа. Здесь одновременно загорелись жилой дом и хозяйственная постройка. Общая площадь пожара составила 70 квадратных метров, огонь полностью уничтожил оба строения. На тушение бросили 11 человек и 5 единиц техники.

Последний техногенный пожар зафиксировали в 16:57 в Новомичуринске Пронского муниципального округа. Загорелась хозяйственная постройка на площади 30 квадратных метров. С огнем справились 5 человек и 2 единицы техники, постройка получила повреждения.

Наиболее серьезные последствия зафиксированы в селе Ермолово, где огонь уничтожил сразу два строения, жилой дом и хозяйственную постройку. В остальных случаях зданиям и технике нанесены повреждения без полного уничтожения.

Причины возгораний устанавливают дознаватели МЧС. 

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