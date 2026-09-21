Отменят ли концерты в России из-за СВО и при чём тут Лолита

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил запретить все концерты в России, пока идёт СВО. Поводом стал скандал вокруг выступления Лолиты в Сочи, пишет «Абзац».

По информации СМИ, концерт певицы Лолиты Милявской в Сочи трижды прерывали из-за угрозы налёта беспилотников. После одной из пауз артистка, как утверждают источники, выругалась матом и попросила зрителей выйти из зала. Позже выступление возобновили.

Бородин считает, что гастроли в такое время ставят под удар людей. По его мнению, артисты ездят по регионам ради денег и не думают о безопасности слушателей. Из-за этого, говорит он, растёт нагрузка на силовые структуры.

«Никаких концертов во время СВО в нашей стране проводить не нужно, потому что в первую очередь нужно ставить вопрос о безопасности наших граждан», — заявил Бородин. Он также попросил представить, чем всё закончилось бы, если бы что-то пошло не так в зале с большим числом посетителей.

Контролировать запрет, по его версии, должны главы регионов. Местные власти, считает Бородин, обязаны отказывать организаторам в согласовании концертов и прямо ссылаться на СВО и требования безопасности.

Официального решения о запрете нет. Предложение остаётся мнением одного общественника, и в регионах, включая Рязань, афиша концертов не меняется.