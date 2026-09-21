Рязанцы покорили дикое плато Путорана

Есть на карте России места, где цивилизация полностью отступает перед первозданной и суровой природой. Именно в такое место решила отправиться команда из пяти рязанцев. Идея бросить вызов суровому северному краю пришла в голову председателю первичной профсоюзной организации Ново-Рязанской ТЭЦ Алексею Бушеву, за плечами которого к тому моменту уже было покорение всех семи чудес России.

О том, как создавался уникальный маршрут, почему путешествие с первых же минут пошло не по плану и как туристы боролись со стихией, в интервью рассказывает вдохновитель и руководитель похода Алексей Бушев, а также участники команды Константин Гунин и Дмитрий Бабанин.

— Алексей, с чего вообще родилась идея отправиться на плато Путорана?

Алексей Бушев: Восхождение нашей команды на Эльбрус поставило точку в моем 12-летнем плане побывать на всех семи чудесах России. Возник вопрос: куда двигаться дальше? Идей не было, но как-то раз я увидел по телевизору передачу про плато Путорана — и загорелся этой мыслью.

Константин Гунин: Мы сразу решили делать не стандартный туристический маршрут вокруг популярных локаций вроде озера Лама, а пройти по абсолютно диким местам, где нога человека фактически не ступала. Можно сказать, разрабатывали маршрут с нуля.

Дмитрий Бабанин: Много раз собирались, долго его обсуждали, доуточняли точки и стоянки, водные и пешие участки, график движения, связь, медицина, изучали особенности природы и климат и еще много чего другого. Полная автономность требует тщательной подготовки. Готовились больше года. Докупали и тестировали экипировку и подтягивали свою физическую форму.

Алексей Бушев: Естественно, всё было оформлено официально: документы, страховки и строгие согласования с Таймырским заповедником, ведь большая часть пути пролегала по охраняемой территории.

— Насколько тяжёлым оказалось само передвижение?

Алексей Бушев: Рюкзаки у нас были внушительные. У меня был самый лёгкий — 37 килограммов. У остальных вес доходил до 45 килограммов! При этом рюкзак сам надевал только Костя, как самый молодой (смеётся), а остальным ребятам просто накидывали его на плечи. Идти приходилось не по тропинкам, а по камням в руслах ручьев, то вверх, то вниз, через курумники и просто труднопроходимую местность.

— Погода на Севере известна своим суровым характером. Она сильно вмешалась в ваши планы?

Константин Гунин: Всё пошло не по плану с самого начала — самолёт из Домодедово вылетел с задержкой, возникли сложности с дозакупкой в Норильске, а по пути на точку заброски нам пришлось почти пол дня потерять на острове озера Мелкое в ожидании замены судна на более мощное. И сам маршрут в итоге нам пришлось сильно перекраивать из-за невероятной изменчивости местной погоды. Она меняется там не по часам, а буквально за минуты, как в высоких горах.

Дмитрий Бабанин: Во времяштурмаодной из намеченных точек мы встали в 4 часа утра — спали до этого по очереди, так как вокруг постоянно ходил медведь, и необходимо было наблюдать за погодой. И вот собираемся выходить, как налетела жуткая туча и ливанул сильнейший дождь. Мы натянули тент, но успели промокнуть насквозь. В итоге под этим тентом, прижимая его руками и укрепляя камнями, мы просидели почти двое суток! Шквалистый ветер и ливень давали нам только небольшие передышки для перекуса и укрепления лагеря. Естественно, очень напрягались из-за того, что не смогли подняться на запланированную точку, да и задержка в графике не радовала. К тому же сидеть на одном месте два дня было совсем невесело.

— Как вы выбирались из этой ситуации?

Алексей Бушев: Ситуация стала осложняться когда ущелье, где мы находились, стало наполняться водой и нам пришлось принимать решение двигаться в сторону кордона, который находился в другой стороне от нашего маршрута. Но путь к нему тоже оказался не из простых. Нам пришлось в буквальном смысле вскарабкаться на 100 метров вверх и траверсить под сильным уклоном через противные кусты, называемые мордодральник. Благо ветер и гроза стихли, а на моросящий дождь и достающего гнуса мы внимания уже не обращали.

Константин Гунин: Мы сильно выбились из графика. Очень помог хозяин кордона местный инспектор заповедника по имени Денис, который очень удивился, встретив людей в этих глухих краях. Он пригласил нас в баню, помог прийти в себя и обсудить дальнейшие действия. Благо его опыт и знание этих мест помогли нам проложить фактически новый маршрут. Через спутниковый телефон мы связались с нашими эвакуаторами и скорректировали новую точку для нашего забора.

Дмитрий Бабанин: Но тут мы столкнулись с новой проблемой. Нам было необходимо пересечь два крупных озера. Днём на озере из-за сильного ветра поднимается большая волна, способная мгновенно перевернуть наши одноместные пакрафты. Единственным выходом был ночной переход. Ночным его можно назвать условно, так как был полярный день и видимость была отличная. Но вот температура, которая днём в тех местах доходила до 25 градусов, ночью опускалась всего до 5 градусов. На воде в такой обстановке было, мягко говоря прохладно и пригодились пуховые куртки, которые мы взяли на всякий случай.

— Финал путешествия тоже подарил порцию адреналина?

Алексей Бушев: О да! Когда мы достигли нужной точки, вновь разыгралась непогода, а на озере Глубоком поднялся настоящий шторм. Нам пришлось снова ждать, рискуя уже опоздать на самолет, так как заложенные на Норильск два дня подходили к концу. Было некомфортно. Но к счастью водитель СВП (судно на воздушной подушке) сумел найти «окно» и была сумасшедшая гонка. Причём он предупредил, что если не успеем собраться за полчаса, следующая возможность уехать будет только через пару суток. Мы погрузились за 10 минут! И огромное спасибо водителю за горячие пельмени в термосе, которые для нас после дождливых дней оказались сказочным блюдом.

Константин Гунин: До Норильска добрались практически без приключений, но ключевое слово здесь — практически. За пару километров до города у нашего судна прямо на реке стуканул двигатель! Так как двигались мы против шквалистого ветра, хоть и по течению, шансов добраться до Норильска в таких условиях не было. И тут нам снова повезло. В районе города достаточно активное судоходство. Нас подобрало проходившее мимо большое СВП, которое и доставило до причала.

— Как впечатления от Норильска?

Алексей Бушев: Конечно, не такие, как от местной природы. Экология в городе оставляет желать лучшего, цены — северные. Полярный день я еще понимаю, но честно говоря, не понимаю, как люди там живут в полярную ночь, 9 месяцев зима, морозы под 40 и сугробы в рост. Сам же город очень симпатичный, чистый, ухоженный. Спокойный ритм жизни и советские постройки заставили поностальгировать о детстве, проведенном в СССР.

— Если подвести итог, поездка удалась?

Алексей Бушев: В любом путешествии главное — это команда. Где каждый не только понимает, что он должен делать, но и делает это, даже если не может. Понимает, что он отвечает не только за себя, и самое главное терпит, даже если очень трудно.

Несмотря на все экстремальные испытания, поломки, медведей и непогоду, поход удался на славу. Это был настоящий вызов и незабываемый опыт. А какая там рыбалка: в какой-то момент крупного хариуса мы уже перестали замечать — отпускали его, потому что душа просила поймать гольца или сига! Ну и, конечно, пейзажи плато Путорана с их бесчисленными водопадами стоят любых трудностей.

Кроме сегодняшних собеседников все это видели еще Константин Бабанин и Андрей Исаев.

Справка: Плато Путорана