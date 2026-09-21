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Политика

Раскрыта цель заявлений представителей НАТО о войне с Россией  

Алексей Самохин
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Военный политолог Александр Перенджиев заявил, что страны НАТО наращивают закупки вооружения на фоне подготовки к возможному кризису на восточном фланге альянса. По его мнению, при этом государства блока будут стараться избегать действий, которые могут привести к прямому конфликту с Россией.

Поводом для комментария стали слова председателя Военного комитета НАТО адмирала Джузеппе Каво Драгоне. 19 сентября он заявил о готовности альянса реагировать на возможную эскалацию на восточном фланге Европы.

По данным НАТО, на встрече военных руководителей 18–19 сентября в Копенгагене обсуждались усиление коллективной обороны, повышение боеготовности, развитие новых технологий и ускорение поставок вооружений. Каво Драгоне заявил, что альянс сохраняет бдительность и готов защищать территорию стран-участниц.

Перенджиев в комментарии NEWS.ru дал свою оценку происходящему. Он считает, что масштабные закупки вооружения могут использоваться странами НАТО в том числе как финансовый инструмент.

«Пока я бы оценил, что НАТО просто-напросто отмывает деньги, готовясь к возможному конфликту с Россией», — заявил политолог.

При этом эксперт допустил, что страны альянса будут проявлять активность в ограниченных масштабах. По его словам, государства НАТО постараются не допустить провокаций, которые способны привести к полномасштабному столкновению.

НАТО в последние годы усиливает военное присутствие на восточном фланге. В альянсе заявляют, что эти меры носят оборонительный характер и связаны с необходимостью сдерживания потенциальных угроз. В июне 2026 года НАТО сообщало о девяти многонациональных боевых группах в странах восточного фланга и планах по дальнейшему развитию противовоздушной обороны и возможностей быстрого усиления.

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