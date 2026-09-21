Фото пресс-службы Госдумы РФ
Политика

Результаты выборов: «Единая Россия» сохраняет конституционное большинство в Госдуме

Алексей Самохин
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«Единая Россия» получает конституционное большинство в Госдуме девятого созыва после подсчета более 82% голосов. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным ЦИК, партия набирает 57,76% голосов и лидирует в 208 из 225 одномандатных округов. В Рязанской области «ЕР» также в лидерах.

После обработки 82,19% протоколов по федеральному округу «Единая Россия» получает около 130 мандатов. Еще 208 мест партия предварительно берет по одномандатным округам.

Для конституционного большинства в Госдуме необходимо получить минимум 301 мандат. К уже подсчитанным результатам могут добавиться места, которые перераспределят между партиями после определения итогов выборов.

На втором месте по итогам подсчета находится КПРФ с 13,89% голосов. ЛДПР набирает 8,77%, «Новые люди» получают 7,97%.

«Справедливая Россия» пока получает 4,99% голосов. Для прохождения в Госдуму по федеральному округу партии необходимо преодолеть пятипроцентный барьер.

В одномандатных округах кандидаты «Единой России» лидируют в 208 округах из 225. КПРФ занимает первое место в пяти округах, «Справедливая Россия» и самовыдвиженцы лидируют в четырех, ЛДПР — в двух, «Родина» — в одном.

Подсчет голосов продолжается. Окончательные результаты выборов в Госдуму девятого созыва ЦИК должен установить в установленный законом срок.

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