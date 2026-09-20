Умерла заслуженная артистка России Екатерина Дронова

Заслуженная артистка России Екатерина Дронова умерла 19 сентября 2026 года на 69-м году жизни. Актриса Молодёжного театра на Фонтанке скончалась после продолжительной болезни, сообщила пресс-служба театра.

Екатерина Дронова окончила Щукинское училище, где училась у Альберта Бурова. В Молодёжный театр на Фонтанке она пришла в 1989 году вместе с режиссёром Семёном Спиваком из Молодого театра при Ленконцерте.

Дронова стала одной из заметных актрис спектаклей Спивака. Она играла Лялю в «Дорогой Елене Сергеевне», Олю в «Ударе», Люсиль в «Мещанине во дворянстве», Дженни Малину в «Трёхгрошовой опере», королеву Иоланту в «Жаворонке», Вдову Шин в «Последнем китайском предупреждении» и миссис Гиббс в «Нашем городке».

Актриса работала и в кино. Среди её проектов фильмы «Операция „С Новым годом!“», «Утомлённые солнцем. Цитадель», «Подсадной», а также сериалы «Улицы разбитых фонарей», «Чёрный ворон», «Каменская» и «Тайны следствия».

В театре отмечали её работоспособность, готовность экспериментировать и расширять творческий диапазон. При этом сцена Молодёжного театра оставалась главным направлением в карьере Дроновой.

В театре подчеркнули, что Екатерина Дронова была незаменимой частью коллектива.