Павел Малков: «Спасибо всем жителям региона, кто принял участие в выборах и выразил свою позицию. Это очень важно»

Губернатор Рязанской области Павел Малков:

«Завершилось голосование на выборах депутатов Государственной Думы.

Избирательные участки закрыты, идёт подсчёт голосов. На 18:00 явка в нашем регионе превысила 54%. Даже в последние часы люди продолжали активно приходить на участки.

Спасибо всем жителям региона, кто принял участие в выборах и выразил свою позицию. Это очень важно.

Отдельная благодарность членам избирательных комиссий, наблюдателям, волонтёрам, сотрудникам правоохранительных органов и всем, кто помогал организовать голосование.

Благодаря вашей работе эти дни прошли спокойно и слаженно.

Ждём официальных результатов».