Явка на выборах в Рязанской области к 15:00 субботы составила 34,36%. Такие данные привел региональный избирком.

В голосовании на выборах в Государственную Думу девятого созыва приняли участие руководители исполнительных органов власти Рязанской области.

Министр финансов Марина Наумова сообщила, что проголосовала, назвав участие в выборах гражданским долгом.

«От выбора, сделанного каждым из нас, зависит будущее нашей страны», — заявила она.

Министр имущественных и земельных отношений Михаил Майоров отметил, что рассматривает голосование как возможность повлиять на будущее страны и выразил надежду на работу избранных депутатов в интересах региона.

Министр экономического развития Андрей Ворфоломеев связал участие в выборах с правом граждан влиять на судьбу страны и ответственностью перед будущими поколениями.

Глава министерства цифрового развития, информационных технологий и связи Максим Соников сообщил, что проголосовал за порядок, прозрачность и эффективность управления.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Дмитрий Филиппов рассказал, что по традиции пришел на участок сразу после его открытия. Александр Новиков, министр природопользования, призвал жителей прийти на участки и сделать свой выбор.

Избирательные участки в Рязанской области работают с 8:00 до 20:00. Голосование продолжается.