Из-за отключения света в Скопине соседка пригрозила убийством

В Скопине полицейские предотвратили возможное тяжкое преступление после угрозы убийством. 62-летняя местная жительница сообщила, что соседка по лестничной площадке выбежала к ней с отверткой и пригрозила расправой.

Как сообщили в УМВД России по Рязанской области, женщина заперлась в квартире и вызвала полицию. Участковые уполномоченные быстро приехали на место, задержали 50-летнюю соседку и доставили ее в отдел для разбирательства.

Конфликт произошел во время отключения электричества в многоквартирном доме. 62-летняя женщина вышла на лестничную площадку проверить автоматические выключатели. Соседка увидела ее в дверной глазок и решила, что именно она виновата в проблемах с электричеством. Женщина схватила отвертку, выбежала из квартиры и стала обвинять соседку в аварии.

Когда 62-летняя жительница попыталась объясниться, соседка пригрозила убить ее, если та не замолчит. Испугавшись, женщина забежала обратно в квартиру и позвонила в полицию.

Дознаватель возбудил уголовное дело по статье 119 УК РФ, «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание по этой статье составляет до двух лет лишения свободы.