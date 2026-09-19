В Рязанской области сохраняется беспилотная опасность

В Рязанской области утром 19 сентября сохраняется режим беспилотной опасности. Соответствующие сообщения РСЧС поступили жителям региона ночью и утром.
Первое предупреждение появилось в 01:02. Жителей призвали избегать открытых участков и не подходить к окнам.
В 02:57 РСЧС сообщила, что беспилотная опасность сохраняется. Новое уведомление поступило в 05:28.
Жителям региона рекомендуют соблюдать меры безопасности и следить за официальными сообщениями. При необходимости следует звонить по номеру 112.