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Политика

Милонов предложил судить подростков за видео под украинскую песню

Алексей Самохин
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Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что школьников, снимающих видео под украинскую песню с оскорблениями в адрес российских военных, нужно судить за экстремизм. Об этом он рассказал в комментарии NEWS.ru.

Милонов считает, что саму песню следует официально признать экстремистской, а любое её использование в России приравнять к экстремизму.

«Песня Кондратенко настолько хамская, что надо быть полным дегенератом, дабы использовать слова этой композиции для съёмки видео. Я думаю, что подростков, которые пытаются снимать ролики под эту подоночную песню, надо отвезти в зону боевых действий. Следует показать им, что делают ВСУ», — заявил депутат.

Милонов также предложил дом артистки превратить в «красивую и симпатичную воронку» точечным ударом ракеты.

Юридическую сторону вопроса изданию прокомментировал адвокат Сергей Жорин. По его словам, подростков действительно могут привлечь к административной ответственности, если в ролике с украинской песней усмотрят признаки дискредитации Вооружённых сил России.

«Сам по себе танец под определённую музыку ещё не означает автоматического привлечения к ответственности. Однако правоохранительные органы будут оценивать ролик целиком: текст песни, видеоряд, жесты, подписи и общий контекст публикации», — пояснил Жорин.

Он уточнил, что административная ответственность по статье о дискредитации армии наступает с 16 лет. Если автору видео меньше, привлечь его самого нельзя, но вопрос могут поставить в отношении родителей за ненадлежащее воспитание.

По словам адвоката, уголовная ответственность возможна при более серьёзных обстоятельствах, например по статье о возбуждении ненависти или вражды. Но для этого нужны конкретные квалифицирующие признаки, а не просто участие в танцевальном тренде.

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