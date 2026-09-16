Взрывы гремят в Киеве, город затягивает дымом

В Киеве утром 16 сентября прогремели мощные взрывы, в нескольких районах города вспыхнули пожары. Об этом сообщают украинские СМИ, также кадры последствий прилётов публикуются в соцсетях.

Удары беспилотников пришлись на складские помещения. Ангары в Святошинском районе Киева горят прямо сейчас, чёрный дым от пожара виден за несколько километров от места возгорания.

Помимо Киева, взрывы прозвучали в Бучанском и Обуховском районах Киевской области.

Официальных комментариев от властей Украины о масштабах повреждений и пострадавших пока не поступало. Также на данный момент нет комментариев от Минобороны РФ.

Святошинский район Киева затягивает дымом после удара беспилотника.