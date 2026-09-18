Наталья Данила в фильме "Место встречи изменить нельзя"
Новости кино и ТВ

«Ушла тихо»: что известно о последних годах актрисы Даниловой из «Места встречи изменить нельзя»

Алексей Самохин
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Актриса Наталья Данилова умерла 8 сентября в Санкт-Петербурге. Ей было 70 лет, о смерти артистки стало известно только 16 сентября. Последние дни Данилова провела в петербургском хосписе после продолжительной болезни, пишет aif.ru.

Широкую известность актрисе принесла роль младшего сержанта Варвары Синичкиной в фильме Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя». В картине 1979 года её героиня была возлюбленной Шарапова, которого сыграл Владимир Конкин.

Личная жизнь Даниловой складывалась трагически. Первым мужем актрисы стал режиссёр Асхаб Абакаров. Брак распался после того, как Данилова потеряла ребёнка. В 1985 году Абакаров погиб в автокатастрофе, ему было 40 лет.

Второй супруг Сергей перенёс инфаркт, затем инсульт. Данилова оставила театр и ухаживала за мужем и больной матерью. После их смерти актриса продолжила жить одна. Детей у неё не было.

В 1990-е годы Данилова столкнулась с финансовыми трудностями. По данным СМИ, ей приходилось сдавать вещи в комиссионный магазин и собирать бутылки. Позже она вернулась к работе в театре и занималась озвучиванием. Её голос можно услышать в фильмах «Брат-2», мультфильмах о трёх богатырях и «Лунтике».

Последние годы актриса жила на даче в СНТ «Культура» в Ленинградской области. Театральный критик Лена Вестергольм вспоминала, что Данилова много сил вложила в этот участок и дорожила своим домом.

«Она не была никакой отшельницей, но давно выстроила эту невидимую стену, куда уже не допускала случайностей», — рассказывала Вестергольм.

После смерти актрисы встал вопрос о наследстве. Поскольку детей, супруга и родителей у Даниловой не осталось, при отсутствии завещания имущество может перейти наследникам следующей очереди. Одним из возможных наследников называют единокровного брата актрисы Алексея Мочанова, украинского автогонщика и телеведущего. Он рассказал, что в последние годы они практически не общались.

«И ушла сама, тихо, никого не напрягая. Светлая добрая ей память. Покойся с миром, сестра», — написал Мочанов.

После 2014 года они продолжали созваниваться — всегда она набирала его, а не он её. После 2022 года связь оборвалась.

«Но, я так понимаю, что Наталья Юрьевна просто выпала из жизни и общения у всех. Без исключения. И ушла сама, тихо, никого не напрягая. Светлая добрая ей память. Покойся с миром, сестра», — написал он.

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