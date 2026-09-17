Изображение сгенерировано AI
Политика

Колесник назвал способ остановить поставки оружия на Украину

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Удары по мосту в Затоке — часть операции по разрушению цепочек поставок оружия на Украину. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Ранее украинские каналы сообщили об активности российских Воздушно-космических сил возле моста в Затоке. Этот мост связывает юго-запад Одесской области с остальным миром без транзита через Молдавию. Именно через него идет поток военных грузов на Украину, а железнодорожный транспорт остается одним из самых надежных способов переброски вооружения ВСУ из-за рубежа.

По словам Колесника, водные маршруты поставок уже перерезаны примерно на 80 процентов. Речь о грузах, которые идут с Запада в одесские и другие черноморские порты Украины с оружием и боеприпасами. Теперь российские военные переключаются на наземные маршруты снабжения.

«Мы уже это делали. Логистическая цепочка рушится. Водные артерии перерезаны примерно на 80 процентов — речь о грузах, которые идут с Запада в одесские и другие черноморские порты Украины с оружием и боеприпасами. Теперь будут перевязываться и наземные маршруты, и это делается достаточно успешно», — пояснил депутат.

Колесник уточнил, что мост в Затоке — это часть так называемой логистики последней мили, по которой оружие доставляется непосредственно к линии боевого соприкосновения. Решение о дальнейших ударах по объекту будет принимать командование исходя из военной целесообразности на местах.

Разрушение наземных и водных маршрутов снабжения ВСУ продолжается параллельно. Если тенденция сохранится, украинской армии придется искать новые пути доставки вооружения из-за рубежа, что затянет сроки и усложнит логистику.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
Рязанцы назвали желаемую прибавку к зарплате при смене работы этой осенью
Следующая статья
Новый мост через Оку в Рязанской области готов на 35%

Популярные материалы

Новости России

Эксперт раскрыл, когда у России лопнет терпение и начнутся удары по Польше

Российская армия может начать наносить удары по военным предприятиям...
Новости России

Ростов-на-Дону пережил массированную атаку дронов

Ночью 17 сентября над Ростовской областью сбили более 50 беспилотников. Что известно о разрушениях и пострадавших районах
Новости России

Super: мать Ходченковой живет на пенсию в глухой деревне во Владимирской области

Мать популярной актрисы Светланы Ходченковой Татьяна живет на пенсию...
Власть и политика

Путин обратится к россиянам сегодня в 18:00

По словам Пескова, обращение будет посвящено предстоящим парламентским выборам. Глава государства традиционно выступает с подобными обращениями перед каждыми выборами в Госдуму.
Политика

Названа страшная цель Зеленского на Украине

Карлсон обвинил Зеленского в уничтожении христианства и населения Украины. Разбираем громкие цитаты из интервью.
Темы
Политика

Генерал Попов объяснил, почему удары по Украине усилятся

Генерал отметил, что удары по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины особенно болезненны для Киева сейчас, поскольку до зимы остается мало времени. По его мнению, такая тактика приближает переговорный процесс.
Политика

Депутат Колесник объяснил реакцию России на разведчика НАТО

Вечером 16 сентября возле российской границы в районе Калининградской области заметили самолет-разведчик Saab 340B ISR. Согласно полетным данным, борт вылетел с военной базы в Польше и летал кругами вдоль границы региона.
Политика

Военный эксперт объяснил последствия ударов по Киеву для ВСУ

Авиация, флот, наземные силы и дроны — эксперт рассказал о масштабе удара по Киеву и его последствиях для ВСУ.
Новости кино и ТВ

Актёр «Реальных пацанов» 30 метров летел в овраг на трассе под Пермью

Авария произошла на трассе Оса — Пермь. Бежанян начал обгон, машина впереди резко вильнула, и ему пришлось экстренно вывернуть руль влево. Иномарка изменила траекторию, зацепила отбойник и пролетела около 30 метров в овраг.
Новости России

Герой России генерал Грунис погиб через месяц после награды. Это была не просто месть

16 сентября несколько источников сообщили о гибели гвардии генерал-майора...
Политика

Раскрыты цели ночных ударов по Украине

Под удар попали объекты в Киеве, Киевской, Запорожской и Одесской областях. В Киеве и Киевской области поразили цеха по производству беспилотников, в том числе предприятие «Пегас Армс»
Новости России

В Турции задержали убийцу участницы конкурса «Миссис Россия – Вселенная»

Убийство модели в Одинцовском округе раскрыто спустя два месяца. Подозреваемого нашли и задержали за рубежом.
Политика

Названа страшная цель Зеленского на Украине

Карлсон обвинил Зеленского в уничтожении христианства и населения Украины. Разбираем громкие цитаты из интервью.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье