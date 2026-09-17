Колесник назвал способ остановить поставки оружия на Украину

Удары по мосту в Затоке — часть операции по разрушению цепочек поставок оружия на Украину. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Ранее украинские каналы сообщили об активности российских Воздушно-космических сил возле моста в Затоке. Этот мост связывает юго-запад Одесской области с остальным миром без транзита через Молдавию. Именно через него идет поток военных грузов на Украину, а железнодорожный транспорт остается одним из самых надежных способов переброски вооружения ВСУ из-за рубежа.

По словам Колесника, водные маршруты поставок уже перерезаны примерно на 80 процентов. Речь о грузах, которые идут с Запада в одесские и другие черноморские порты Украины с оружием и боеприпасами. Теперь российские военные переключаются на наземные маршруты снабжения.

«Мы уже это делали. Логистическая цепочка рушится. Водные артерии перерезаны примерно на 80 процентов — речь о грузах, которые идут с Запада в одесские и другие черноморские порты Украины с оружием и боеприпасами. Теперь будут перевязываться и наземные маршруты, и это делается достаточно успешно», — пояснил депутат.

Колесник уточнил, что мост в Затоке — это часть так называемой логистики последней мили, по которой оружие доставляется непосредственно к линии боевого соприкосновения. Решение о дальнейших ударах по объекту будет принимать командование исходя из военной целесообразности на местах.

Разрушение наземных и водных маршрутов снабжения ВСУ продолжается параллельно. Если тенденция сохранится, украинской армии придется искать новые пути доставки вооружения из-за рубежа, что затянет сроки и усложнит логистику.