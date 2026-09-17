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Политика

Сенатор высказался о влиянии «адских санкций» на переговоры с США

Алексей Самохин
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Санкции США не влияют на переговоры Москвы и Вашингтона. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с «Лентой.ру».

По словам сенатора, стороны обсуждают серьёзные вопросы, а санкционная тема носит скорее медийный характер. Карасин подчеркнул, что России и США важно сохранять деловой настрой в переговорах и не отвлекаться на второстепенные раздражители.

«У меня такое убеждение, что эти санкции не влияют особенно на переговоры, потому что мы говорим о серьезных вещах. Все остальное носит медийный искусственный характер. Мы должны с нашими партнерами, коллегами ориентироваться на серьезный лад переговоров», — заявил Карасин.

Сенатор также отметил, что сигналы из Вашингтона указывают на желание американской стороны продолжать выстраивать отношения с Россией. По его оценке, это подтверждает готовность США к диалогу несмотря на санкционное давление.

Заявление Карасина прозвучало на фоне решения Конгресса США. Накануне Палата представителей одобрила процедурную резолюцию по законопроекту о новых санкциях против России и Ирана. За документ проголосовали 214 конгрессменов, против высказались 211 законодателей. Эти нововведения уже прозвали «адские санкции». 

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