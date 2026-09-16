Юная жительница Рязани снялась в шоу со звездами мюзиклов и эстрады

7 сентября на платформе ОК стартовал музыкально-театральный проект для подростков «Классный мюзикл». Героями шоу стали ребята 14-17 лет из России и стран СНГ, а также звезды российских мюзиклов, которые выступили в роли наставников. Проект создан в формате реалити продакшн-компанией «Global Influencers» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Выпуски будут публиковаться дважды в неделю в группе проекта в социальной сети ОК.

Одним из участников проекта стал Мария Политикова из Рязани, она выступает в команде певца и ведущего музыкальных шоу «Маска» и «Аватар» на НТВ Вячеслава Макарова. Несмотря на юный возраст, Мария — опытный артист, участница телепроекта «Голос. Дети».

Наставниками «Классного мюзикла» стали признанные профессионалы музыкальной индустрии: певица, актриса мюзикла «Мамма Мия», педагог музыкальной академии Ларисы Долиной Этери Бериашвили, звезда мюзиклов «Метро», «Нотр-дам де Пари» и «Граф Орлов» Теона Дольникова, певец и актер, солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко, а также певец и ведущий музыкальных шоу «Маска» и «Аватар» на НТВ Вячеслав Макаров. Режиссер мюзикла — Олег Голуб, автор социальных короткометражных фильмов проекта #ЖИТЬ.

В кастинге приняли участие более 300 участников не только из России, но и из Беларуси, Казахстана, Армении, Грузии и Узбекистана. Жюри, в состав которого вошли все наставники и режиссер мюзикла, выбрало для участия в реалити 20 талантливых детей из разных городов России: Москвы, Тулы, Сарова, Ульяновска, Нижнего Новгорода.

В первых эпизодах проекта молодым людям предстоит разделиться на четыре команды и под руководством звездных наставников выполнить творческие номера в соответствии с недельным заданием.

«Вся работа впереди. Они пришли, спели какую-то песенку и прошли, но они не представляют, какой объем работы их ожидает. Вот это будет интересно посмотреть – кто выдержит и кто из них физически и морально подготовлен, как спортсмен», – рассказал Вячеслав Макаров.