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Здоровье

«Ноги могут отрезать»: врач о страшных последствиях курения

Алексей Самохин
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Терапевт Андрей Звонков в комментарии Life.ru пояснил, к каким последствиям приводит многолетнее курение. Поводом стала ситуация с сыном Михаила Ефремова Николаем, который, по данным СМИ, выкуривал до семи пачек сигарет в сутки и столкнулся с тяжёлыми проблемами со здоровьем.

По словам врача, хронические курильщики сталкиваются не только с ХОБЛ, хронической обструктивной болезнью лёгких, но и с эмфиземой. Из-за этого осложнения у человека развивается тяжёлая дыхательная недостаточность. Страдают сосуды, почки и другие органы.

«Хронические курильщики, кроме ХОБЛ, страдают ещё и таким тяжелейшим осложнением, как эмфизема лёгких. Из-за этого фактически развивается тяжёлая дыхательная недостаточность. Конечно, это вредно и для сосудов, и для лёгких, и для почек, потому что почки тоже страдают очень сильно», — рассказал Звонков.

При ХОБЛ уменьшается площадь газообмена в лёгких, и организму становится сложнее получать кислород. Врач отметил, что пациентам с тяжёлой формой болезни приходится постоянно носить с собой кислородный баллон.

Отдельная опасность подстерегает сосуды ног. Звонков объяснил, что у курильщиков со стажем может развиться облитерирующий эндартериит, при котором нарушается кровоснабжение конечностей. В запущенных случаях это заканчивается гангреной и ампутацией.

«Ноги, опять же, могут отрезать — тоже вариант. Потому что развивается так называемый облитерирующий эндартериит. Из-за больных лёгких очень сильно сгущается кровь, возникает воспаление мелких сосудов и артерий, и в конце концов может развиться гангрена», — заявил врач.

Помимо проблем с ногами, курение повышает риск инсульта, инфаркта и почечной недостаточности. Звонков подчеркнул, что поражённые лёгкие постепенно лишают человека возможности нормально дышать и двигаться.

«Без лёгких жизнь невозможна, раз они уже почти полностью поражены. Там может быть много осложнений. В течение года будет развиваться ощущение удушья. Ему будет не хватать воздуха, появится сильнейшая слабость, повышенная утомляемость и забывчивость — там целый комплекс нарушений», — резюмировал специалист.

Случай сына Михаила Ефремова врачи приводят как пример того, к чему приводит многолетняя привычка без контроля со стороны самого курильщика. Специалисты советуют не откладывать визит к пульмонологу при первых признаках одышки и постоянном кашле — на ранней стадии болезнь легче остановить.

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