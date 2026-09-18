Над Ростовской областью за ночь сбили более 50 дронов, Слюсарь рассказал о последствиях атаки

Ночью над Ростовской областью отразили массированную атаку беспилотников. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, силы ПВО уничтожили более 50 БПЛА над Батайском, Таганрогом, Ростовом и пятью районами области.

Атака затронула Азовский, Мясниковский, Аксайский, Каменский и Матвеево-Курганский районы. По предварительным данным, пострадавших нет. Но обломки сбитых дронов повредили дома, машины и коммуникации в нескольких населённых пунктах.

В Батайске обломки разбили остекление в частном доме. Серьёзнее ситуация в Азове: там пострадали пять частных домовладений, обломки повредили окна, кровлю и заборы, а также четыре автомобиля. В четырёх домах повредило газовые трубы, подачу газа временно приостановили, угрозы жителям нет. Также в двух местах оборвались провода электросетей.

В Неклиновском районе последствия ощутили жители многоквартирных домов. Обломки повредили кровлю и окна в восьми многоквартирных зданиях и ещё в четырёх автомобилях.

«По оперативной информации никто не пострадал, но не обошлось без последствий на земле в результате падения обломков БПЛА», — рассказал Слюсарь.

Губернатор подчеркнул, что на местах происшествий работают экстренные службы. После завершения их работы к оценке ущерба приступят сотрудники местных администраций, а пострадавшим жителям окажут необходимую помощь.

Слюсарь предупредил, что беспилотная опасность в регионе сохраняется.