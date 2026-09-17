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Новости России

В Подмосковье мужчина с пистолетом напал на пару и попытался изнасиловать девушку

Анастасия Мериакри
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Следственный комитет Российской Федерации по Московской области сообщил о задержании и предъявлении обвинения 36-летнему жителю города Воскресенска в совершении тяжких преступлений против личности.

По данным следствия, инцидент произошел 11 сентября текущего года во дворе жилого дома на улице 60 лет Октября. Злоумышленник подошел к молодой паре и, угрожая предметом, конструктивно схожим с пневматическим пистолетом, высказал в их адрес угрозы убийством.

После этого мужчина схватил девушку и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, а также предпринял попытку изнасилования. Преступление не было доведено до конца, так как спутник пострадавшей успел вызвать полицию, и сотрудники правоохранительных органов задержали нападавшего на месте.

Следователем следственного отдела по г. Воскресенск ГСУ СК России по Московской области мужчине предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ: п. «б» ч. 2 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 (покушение на изнасилование), ст. 119 (угроза убийством).

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следственные действия продолжаются: проведен осмотр места происшествия, допрошены участники инцидента, назначены необходимые судебные экспертизы для сбора и закрепления доказательной базы.

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