Умер Заслуженный артист России Аркадий Куликов

Заслуженный артист России Аркадий Куликов, ветеран Тверского театра кукол, ушёл из жизни в возрасте 76 лет. Прощание с актёром пройдёт 19 сентября в 13:00 в здании театра, сообщили в учреждении.

Куликов родился в 1950 году в Лихославле. В 1972 году окончил Калининское культурно-просветительское училище, а с 1973 года его судьба была связана с Тверским театром кукол. Сцене он отдал более сорока лет и вышел на заслуженный отдых только в 2016 году. В 1995 году актёру присвоили почётное звание заслуженного артиста РФ.

За годы работы Куликов создал десятки ярких образов. Среди них Крокодил Кирилл в «Таинственном Гиппопотаме», Дьявол в «Божественной комедии», Шер-Хан и Каа в «Маугли», Арлекин в «Арлекине, или Слуге трёх господ», кардинал Ришельё в «Трёх мушкетёрах», Гулливер в «Путешествии Гулливера», Мастер в «Мастере и Маргарите» и Пигмалион в «Божественной Галатее».

Помимо театра, актёр запомнился зрителям по кино. В первом сезоне сериала «Кадетство» он сыграл роль забулдыги в кафе. Также Куликов появлялся в картинах «Провинциальные страсти», «Параллельно любви», «История лётчика» и «Вольная грамота».

Отдельная страница в жизни артиста связана с семейной историей. Куликов бережно хранил фронтовые письма деда, Аркадия Смирнова, погибшего на войне в 1943 году. Он передал их театру, и на основе этих писем поставили спектакль «Здравствуйте, мои дорогие…», приуроченный к 80-летию Победы.

В театре Куликова назвали не только выдающимся кукловодом, но и хранителем памяти о семье и истории.