В селе Дядьково предприниматель оштрафован за незаконное строительство автозаправки

Прокуратура Рязанского района выявила грубые нарушения градостроительного законодательства в селе Дядьково. В ходе надзорной проверки выяснилось, что индивидуальный предприниматель начал возведение автозаправочной станции (АЗС) без оформления необходимых разрешительных документов.

Согласно требованиям закона, любой объект капитального строительства должен иметь официальное разрешение на ввод в эксплуатацию и проведение работ. Игнорирование этих норм повлекло за собой административное наказание. По постановлению прокурора коммерсант был привлечен к ответственности по части 1 статьи 9.5 КоАП РФ («Строительство объектов капитального строительства без разрешения на строительство»). Размер штрафа составил 20 тысяч рублей.

Чтобы предотвратить дальнейшее незаконное возведение объекта, надзорное ведомство обратилось в суд. Исковое заявление содержит требование о полном запрете строительных работ до тех пор, пока предприниматель не получит все положенные по закону разрешения.