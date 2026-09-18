Многоквартирный дом поврежден в результате атаки БПЛА на Рязанскую область

В ночь на 18 сентября средства противовоздушной обороны уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов над территорией Рязанской области. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.

По словам главы региона, в одном из населенных пунктов Спасского округа обломки сбитого дрона упали на многоквартирный жилой дом, повредив его кровлю. К счастью, обошлось без человеческих жертв и пострадавших. На месте происшествия уже работают оперативные службы.

По данным Минобороны РФ, всего за ночь над Россией было сбито 629 украинских БПЛА самолетного типа.