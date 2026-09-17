Жителей Рязани осудили за поджог вышки сотовой связи по указке иностранных кураторов

В законную силу вступил приговор 2-го Западного окружного военного суда в отношении двух жителей Рязани, признанных виновными в совершении преступлений террористического характера.

Как установило следствие, молодой человек и девушка вступили в преступный сговор с иностранным куратором, который координировал их действия через мессенджер Telegram. За денежное вознаграждение злоумышленники осуществили поджог вышки сотовой связи на территории города Рязани. В дальнейшем их планы включали организацию поджогов объектов подвижного состава железнодорожного транспорта, однако реализовать эти замыслы им не дали.

Благодаря грамотно спланированному комплексу оперативно-разыскных мероприятий, сотрудники УФСБ России по Рязанской области оперативно выявили и задержали подозреваемых.

Следственное управление СК России по Рязанской области возбудило и расследовало уголовные дела по ряду тяжких статей УК РФ: ч. 2 ст. 205 (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору), ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 (покушение на террористический акт, повлекший причинение имущественного ущерба), а также ч. 1.1 ст. 205.1 (склонение к совершению террористического акта).

Суд назначил фигурантам наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев и 3 года 6 месяцев соответственно. Отбывать наказание они будут в воспитательной колонии.