Москвичка на «Ладе» вылетела в кювет в Пителино

В Рязанской области 11 сентября около 10:00 на окраине рабочего поселка Пителино произошло ДТП. Об этом сообщает местное издание «Пресса».

По предварительным данным, на окраине рабочего поселка Пителино женщина-водитель, управлявшая автомобилем Lada, не справилась с управлением. В результате машина съехала с проезжей части и упала в канаву, оказавшись примерно в десяти метрах от трассы. К счастью, по имеющейся информации, серьезных травм водитель не получила.

Одной из главных деталей инцидента стала информация о возможном алкогольном опьянении виновницы аварии. Очевидцы происшествия, оказавшиеся на месте, рассказали, что женщина выглядела нетрезвой.

Однако при общении с прибывшими сотрудниками ГИБДД женщина заявила, что употребила спиртное уже после ДТП.