Рязанская область утвердила дорожную карту по повышению капитализации территорий до 2030 года

В Рязанской области стартовала масштабная работа по оптимизации управления земельными и имущественными ресурсами. Заместитель Председателя Правительства региона Юлия Швакова провела первое заседание оперативного штаба, посвященного реализации «Дорожной карты» по повышению капитализации территорий, которая была разработана совместно с Росреестром и утверждена в апреле текущего года.

Главная цель проекта — обеспечение устойчивого экономического развития региона. Актуализация кадастровой стоимости и вовлечение ранее неучтенных объектов в экономический оборот позволят существенно увеличить налоговые поступления в областной бюджет, создав новый стабильный источник финансирования социальных и инфраструктурных проектов.

На заседании с участием представителей управления Росреестра, филиала Роскадастра и органов исполнительной власти были обсуждены промежуточные результаты. В соответствии с утвержденным планом, власти региона реализуют комплекс из десяти приоритетных мер, среди которых:

Выявление правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости и обеспечение госрегистрации прав на муниципальную и региональную собственность.

Активное взаимодействие с застройщиками для своевременной регистрации прав на помещения в построенных домах.

Оформление земельных участков под многоквартирными домами и устранение реестровых ошибок, включая пересечение границ с муниципалитетами.

Проведение бюджетных картографических работ и внесение в ЕГРН сведений об объектах культурного наследия.

Формирование перечня недвижимости, вносящей значимый вклад в экономику, а также выявление свободных земель для их дальнейшего вовлечения в оборот.

Отдельное внимание в рамках «Дорожной карты» уделяется технологическому развитию. Регион обеспечивает интеграцию своих информационных систем с Национальной системой пространственных данных (НСПД). Это позволит наполнить федеральную платформу актуальными сведениями об объектах инфраструктуры и ценообразующих факторах.

По словам Юлии Шваковой, такая синхронизация не только повысит качество и прозрачность проведения кадастровой оценки, но и существенно упростит и ускорит процесс оказания государственных и муниципальных услуг жителям и бизнесу Рязанской области.