Медсестра из Колумбии вышла замуж за красный автобус и пошла работать уборщицей в депо

В Колумбии 35-летняя медсестра Лизбет Патиньо из Боготы заявила о заключении брака с красным автобусом, следующим по маршруту № 60. Как сообщает Life.ru со ссылкой на Daily Mirror, столь экстравагантный шаг женщина объяснила желанием защитить любимый транспорт от возможного списания.

По словам Патиньо, свадебная церемония прошла в узком кругу. Для торжества она приобрела традиционное белое платье, заказала торт и подготовила жемчужное кольцо. На мероприятии присутствовал лишь один приглашенный гость. Чтобы закрепить союз, женщина самостоятельно составила и оформила специальный документ, символизирующий ее брак с транспортным средством.

Стремясь проводить максимум времени со своим «супругом», Лизбет приняла радикальное решение: она уволилась из больницы и устроилась работать уборщицей в автобусное депо. «Я счастлива просто находиться рядом с ним», — призналась колумбийка.

Ее преданность выходит за рамки простого присутствия: женщина считает своим долгом оберегать автобус. Так, ранее она вступила в открытый конфликт с пассажиром, который разбил окно в салоне. Кроме того, в знак вечной привязанности Патиньо сделала татуировку с изображением своего «возлюбленного».

Решение рассказать о своем союзе публично было продиктовано прагматичными причинами. Патиньо опасается, что знаменитый маршрут № 60 может быть закрыт или изменен в связи с активным строительством сети метрополитена в Боготе.