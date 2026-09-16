Фото: Кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя", режиссер Станислав Говорухин, 1979 г.
Новости кино и ТВ

Скончалась актриса из «Место встречи изменить нельзя» Наталья Данилова

Анастасия Мериакри
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Стало известно о смерти заслуженной артистки России Натальи Даниловой. Актриса, наиболее известная широкому зрителю по роли младшего сержанта милиции Варвары Синичкиной в культовом сериале «Место встречи изменить нельзя», ушла из жизни 8 сентября после тяжелой болезни. О кончине артистки стало известно только сейчас.

Коллега Даниловой, актер Станислав Садальский, подтвердил эту информацию в беседе с изданием aif.ru, отметив, что в последние годы артистка вела крайне закрытый образ жизни.

«Наташа вообще мало с кем общалась, она как-то держала оборону, держалась в стороне от всего», — поделился он воспоминаниями о коллеге.

За свою карьеру Наталья Данилова подарила зрителям более 100 кинематографических образов. Ее фильмография включает такие известные картины, как «Маленькие трагедии», «Отцы и дети», «Татьянин день», «Там, где живёт любовь», «Одна семья», «Условия контракта», «В созвездии Стрельца» и «Чума». В последний раз зрители могли видеть актрису на экранах в 2019 году в фильме «Матрёшка», после чего она окончательно исчезла из публичного пространства.

Жизнь актрисы была наполнена тяжелыми испытаниями. Наталья была замужем дважды, но детей у нее не осталось. В первом браке с режиссером Асхабом Абакаровым она забеременела, однако из-за приема гормональных препаратов, необходимых для лечения, и незнания о своем положении, ей пришлось прервать беременность. Вскоре после этого последовал развод, а в 1985 году Абакаров трагически погиб в автокатастрофе в возрасте 40 лет.

Вторым мужем Даниловой стал мужчина по имени Сергей. Когда ему было 45 лет, он перенес тяжелый инфаркт, а затем инсульт. Ради спасения супруга и ухода за больной матерью Наталья оставила театральную сцену. К сожалению, ее жертва не продлила жизнь близким: муж скончался, а спустя несколько месяцев умерла и мать актрисы.

По данным СМИ, в последние годы Наталья Данилова сознательно отказалась от славы и предложений о съемках, предпочтя жить в полном уединении.

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