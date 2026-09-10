Людмила Артемьева и Илья Глинников сыграют в новом сериале «Роддом»

Телеканал СТС и онлайн-кинотеатр Wink представили новый масштабный комедийный проект «Роддом» (16+) производства компании Russian Code. Премьера сериала, который обещает стать одним из главных ситкомов будущего года, запланирована на 2027 год. Главные роли в картине исполнили Людмила Артемьева и Илья Глинников.

В центре истории оказывается молодая ординатор Катя Лапкина (Ирина Уханова), которая мечтает стать выдающимся акушером, следуя по стопам своей матери. Проблема в том, что ее мама — Анна Ивановна (Людмила Артемьева), строгий и принципиальный главврач этого самого роддома, который категорически не видит дочь в профессии. Кате предстоит не только доказать матери свою профпригодность, но и влиться в яркий коллектив, главной «звездой» которого является обаятельный, но легкомысленный акушер-гинеколог Андрей Викторович (Илья Глинников).

Илья Глинников уверен, что его опыт в легендарных «Интернах» поможет ему в новой роли.

«У нас в роду по маминой линии практически все медики, а мой отец — нейрохирург. На мой взгляд, профессия медика — призвание. Врачи служат, а не работают, как и мы, актеры», — поделился артист.

Людмила Артемьева, чья героиня буквально «замужем за работой», нашла в своем персонаже много общего с собой: «В Анне Ивановне мне нравятся стержень, харизма и отсутствие стремления соответствовать какому-то идеалу. Она настоящая, живая и надежная».

Ирина Уханова отметила смелость своей героини: «Кате свойственен максимализм. Там, где я бы ограничилась колкой фразой, она разыграет целый спектакль, чтобы проучить обидчика».

Второй план сериала также выглядит впечатляюще: неонатолог-философ Илья Сергеевич (Сергей Дружко), раскрепощенный анестезиолог Наталья Александровна (Анна Богомолова), влюбленный в нее педантичный акушер Станислав Григорьевич (Вадим Дубровин), душа компании начмед Василий Петрович (Василий Кортуков) и колоритная санитарка Глаша (Елизавета Гончаренко).

Для максимального погружения зрителей художники-постановщики во главе с Натальей Якименко («Холоп») за два месяца возвели в павильоне полноценную двухэтажную декорацию роддома. Она включает в себя ординаторскую, холл с фотозоной для выписки, процедурные, кабинет УЗИ, барокамеру и даже два родильных зала. Перед началом съемок творческая группа изучала современные медучреждения, ездила на экскурсию в Наро-Фоминский перинатальный центр и консультировалась с практикующими врачами.

Режиссер, креативный продюсер и автор сценария Павел Орешин («Исправление и наказание») обещает зрителям микс из юмора, трогательных моментов и узнаваемых жизненных ситуаций.

«Зрители узнают в персонажах себя, подругу, родившую в такси, или мужа, который рвался на роды и брякнулся в обморок, — интригует Орешин. — Кроме того, сериал предлагает непосредственное обращение к зрителю, намеренно разрушая «четвертую стену». Это классический театральный прием, который вовлекает аудиторию в действие и стирает границу между экраном и залом».

За визуальную составляющую проекта также отвечают оператор Улугбек Хамраев («Вампиры средней полосы»), художник по костюмам Татьяна Сударьянто («Ландыши») и художник по гриму Анна Галахова («Отмороженные»).