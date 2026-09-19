Михайлов день 19 сентября: история праздника, обычаи и запреты

19 сентября церковь чтит память архистратига Михаила (в народном календаре — Михайлово чудо). Поводом для праздника стало предание о чудесном спасении архангелом храма в Хонех. В крестьянском быту этот день воспринимался как рубеж: лето окончательно уступало место осени, а крестьяне подводили промежуточные итоги полевых работ.

Главные традиции и запреты дня

На Руси Михайлов день старались проводить в согласии с общиной. Бытовали следующие обычаи и ограничения:

Примирение. Главным правилом дня было урегулировать старые конфликты и помириться с близкими или соседями, чтобы не нести обиды в зиму.

Главным правилом дня было урегулировать старые конфликты и помириться с близкими или соседями, чтобы не нести обиды в зиму. Общие застолья. Устраивались братчины, куда каждая семья приносила угощения. Считалось, что щедрый стол гарантирует благополучие.

Устраивались братчины, куда каждая семья приносила угощения. Считалось, что щедрый стол гарантирует благополучие. Запрет на тяжелый труд. Физическая работа, шитье, а также использование острых инструментов (ножей, топоров) откладывались, чтобы «не навлечь беду».

Физическая работа, шитье, а также использование острых инструментов (ножей, топоров) откладывались, чтобы «не навлечь беду». Осторожность в быту. По поверьям, в этот день не стоило отказывать в помощи слабым и устраивать шумные ссоры, чтобы не испортить отношения на целый год вперед.

Погодные приметы на Михайлово чудо

Наблюдения за природой помогали нашим предкам прогнозировать, какой будет зима: