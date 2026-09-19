Михайлов день 19 сентября: история праздника, обычаи и запреты

19 сентября церковь чтит память архистратига Михаила (в народном календаре — Михайлово чудо). Поводом для праздника стало предание о чудесном спасении архангелом храма в Хонех. В крестьянском быту этот день воспринимался как рубеж: лето окончательно уступало место осени, а крестьяне подводили промежуточные итоги полевых работ.
Главные традиции и запреты дня
На Руси Михайлов день старались проводить в согласии с общиной. Бытовали следующие обычаи и ограничения:
- Примирение. Главным правилом дня было урегулировать старые конфликты и помириться с близкими или соседями, чтобы не нести обиды в зиму.
- Общие застолья. Устраивались братчины, куда каждая семья приносила угощения. Считалось, что щедрый стол гарантирует благополучие.
- Запрет на тяжелый труд. Физическая работа, шитье, а также использование острых инструментов (ножей, топоров) откладывались, чтобы «не навлечь беду».
- Осторожность в быту. По поверьям, в этот день не стоило отказывать в помощи слабым и устраивать шумные ссоры, чтобы не испортить отношения на целый год вперед.
Погодные приметы на Михайлово чудо
Наблюдения за природой помогали нашим предкам прогнозировать, какой будет зима:
- Утренний иней на деревьях и траве предвещал снежную и холодную зиму.
- Если листья осины падали изнанкой вверх, ждали потепления.
- Утренний туман сулил скорую оттепель.
- Обилие грибов в лесу указывало на мягкую и снежную зиму.
- Если береза желтела сверху, весна должна была прийти рано.