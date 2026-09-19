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Михайлов день 19 сентября: история праздника, обычаи и запреты

Алексей Самохин
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19 сентября церковь чтит память архистратига Михаила (в народном календаре — Михайлово чудо). Поводом для праздника стало предание о чудесном спасении архангелом храма в Хонех. В крестьянском быту этот день воспринимался как рубеж: лето окончательно уступало место осени, а крестьяне подводили промежуточные итоги полевых работ.

Главные традиции и запреты дня

На Руси Михайлов день старались проводить в согласии с общиной. Бытовали следующие обычаи и ограничения:

  • Примирение. Главным правилом дня было урегулировать старые конфликты и помириться с близкими или соседями, чтобы не нести обиды в зиму.
  • Общие застолья. Устраивались братчины, куда каждая семья приносила угощения. Считалось, что щедрый стол гарантирует благополучие.
  • Запрет на тяжелый труд. Физическая работа, шитье, а также использование острых инструментов (ножей, топоров) откладывались, чтобы «не навлечь беду».
  • Осторожность в быту. По поверьям, в этот день не стоило отказывать в помощи слабым и устраивать шумные ссоры, чтобы не испортить отношения на целый год вперед.

Погодные приметы на Михайлово чудо

Наблюдения за природой помогали нашим предкам прогнозировать, какой будет зима:

  • Утренний иней на деревьях и траве предвещал снежную и холодную зиму.
  • Если листья осины падали изнанкой вверх, ждали потепления.
  • Утренний туман сулил скорую оттепель.
  • Обилие грибов в лесу указывало на мягкую и снежную зиму.
  • Если береза желтела сверху, весна должна была прийти рано.

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