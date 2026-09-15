Народные приметы и запреты на 16 сентября на Домну Доброродную

Осенняя пора — время, когда наши предки особенно внимательно следили за приметами. И 16 сентября в народном календаре занимает особое место. Этот день связан с множеством строгих запретов и древних обрядов. Считается, что если нарушишь правило, то беда постучится в дом.

Православная церковь 16 сентября вспоминает святую Домну Никомидийскую. Она жила во времена правления императора Максимилиана. Домна была языческой жрицей. Но однажды она решила принять христианство. От женщины требовали отречься от новой веры. Домна отказалась. Она предпочла принять мученическую смерть. Её стойкость стала примером для многих верующих.

В народе праздник назвали Домна Доброродная, или Домнин день. Наши предки верили, что в этот день важно навести порядок не только в доме, но и в жизни.

По традиции 16 сентября вокруг дома собирали всяческую рухлядь. Большой акцент делали на изношенные лапти. Их развешивали на кольях в огороде, под крышами хлевов и на столбах у ворот. Считалось, что это защитит семью и скот от сглаза. К вечеру всю рухлядь, кроме лаптей, выбрасывали. А то, что можно было сжечь, сжигали вместе с картофельной ботвой. Согласно приметам, это приносило благополучие на весь год вперёд.

Строгие запреты Домнина дня

Как и у любого народного праздника, у Домны Доброродной были свои строгие запреты. Считалось, что их нарушение может навлечь беду на весь год. Вот главные из них.

· Нельзя носить старые и грязные вещи, а также дырявую одежду. В старину верили, что это привлекает неприятности и безденежье.

· Нельзя ссориться и сплетничать. Считалось, что негатив, сказанный в адрес другого, вернётся к человеку в трёхкратном размере.

· Не стоит поднимать найденные на улице деньги. Наши предки верили, что сколько поднимешь, столько же и потеряешь.

· Запрещалось долго смотреться в зеркало. Это могло привлечь к себе сорок бед или нечисть из потустороннего мира.

· 16 сентября не подходит для свадьбы и сватовства. Считалось, что брак не сложится, а новые знакомства обернутся расставаниями.

· Девушкам запрещалось выходить из дома после захода солнца. Верили, что в темноте их могут заманить в лес черти.

Домнин день является ключевым в народном календаре для предсказания погоды. По нему судили о том, какой будет осень, зима и даже весна.

· Утренний туман на Домну обещает ясную и сухую погоду.

· Если пошёл дождь после обеда — ненастье затянется надолго, возможно, на всю неделю.

· Прогремел гром — осень будет тёплой и затяжной.

· Красный закат вечером предвещает скорое похолодание и заморозки.

· На елях много шишек — зима будет мягкой и снежной.

· Большие муравьиные кучи — к суровой зиме.

· Паутина стелется по растениям — к теплу.

· Тёплый день 16 сентября — весна наступит поздно.