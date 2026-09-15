Интересное

Народные приметы и запреты на 16 сентября на Домну Доброродную

7info7
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Осенняя пора — время, когда наши предки особенно внимательно следили за приметами. И 16 сентября в народном календаре занимает особое место. Этот день связан с множеством строгих запретов и древних обрядов. Считается, что если нарушишь правило, то беда постучится в дом.

Православная церковь 16 сентября вспоминает святую Домну Никомидийскую. Она жила во времена правления императора Максимилиана. Домна была языческой жрицей. Но однажды она решила принять христианство. От женщины требовали отречься от новой веры. Домна отказалась. Она предпочла принять мученическую смерть. Её стойкость стала примером для многих верующих.

В народе праздник назвали Домна Доброродная, или Домнин день. Наши предки верили, что в этот день важно навести порядок не только в доме, но и в жизни.

По традиции 16 сентября вокруг дома собирали всяческую рухлядь. Большой акцент делали на изношенные лапти. Их развешивали на кольях в огороде, под крышами хлевов и на столбах у ворот. Считалось, что это защитит семью и скот от сглаза. К вечеру всю рухлядь, кроме лаптей, выбрасывали. А то, что можно было сжечь, сжигали вместе с картофельной ботвой. Согласно приметам, это приносило благополучие на весь год вперёд.

Строгие запреты Домнина дня

Как и у любого народного праздника, у Домны Доброродной были свои строгие запреты. Считалось, что их нарушение может навлечь беду на весь год. Вот главные из них.

· Нельзя носить старые и грязные вещи, а также дырявую одежду. В старину верили, что это привлекает неприятности и безденежье.
· Нельзя ссориться и сплетничать. Считалось, что негатив, сказанный в адрес другого, вернётся к человеку в трёхкратном размере.
· Не стоит поднимать найденные на улице деньги. Наши предки верили, что сколько поднимешь, столько же и потеряешь.
· Запрещалось долго смотреться в зеркало. Это могло привлечь к себе сорок бед или нечисть из потустороннего мира.
· 16 сентября не подходит для свадьбы и сватовства. Считалось, что брак не сложится, а новые знакомства обернутся расставаниями.
· Девушкам запрещалось выходить из дома после захода солнца. Верили, что в темноте их могут заманить в лес черти.

Домнин день является ключевым в народном календаре для предсказания погоды. По нему судили о том, какой будет осень, зима и даже весна.

· Утренний туман на Домну обещает ясную и сухую погоду.
· Если пошёл дождь после обеда — ненастье затянется надолго, возможно, на всю неделю.
· Прогремел гром — осень будет тёплой и затяжной.
· Красный закат вечером предвещает скорое похолодание и заморозки.
· На елях много шишек — зима будет мягкой и снежной.
· Большие муравьиные кучи — к суровой зиме.
· Паутина стелется по растениям — к теплу.
· Тёплый день 16 сентября — весна наступит поздно.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
Названа дата премьеры экранизации «Войны и мира» от Сарика Андреасяна

Популярные материалы

Новости России

В горах Сочи обнаружили тело пропавшего неделю назад московского фотографа

Макарий Бекшаев отправился один в поход 2 сентября. Его маршрут пролегал от каньона Псахо в сторону поселка Воронцовка с планируемым завершением 9 сентября в районе Тисо-самшитовой рощи.
Политика

Выносим железную дорогу, в Польше объявлена тревога. Атака «Гераней» на Украину продолжается 19-й час

Массированная атака беспилотников по территории Украины продолжается уже 19-й час. Утром 13 сентября новые взрывы прогремели в Ровенской, Львовской, Хмельницкой и Одесской областях, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Новости России

Скончалась народная артистка России Лилия Сабитова

В Москве на 74-м году жизни скончалась народная артистка Российской Федерации, выдающаяся балерина, балетмейстер и художественный руководитель театра русского балета «Московия» Лилия Сабитова.
Политика

«Дрон ударил не случайно»: генерал раскрыл истинную цель атаки у поезда с Джонсоном

Генерал-майор Попов рассказал, почему дрон ударил не по вагону, а рядом с ним, и какой сигнал получили западные политики на Украине.
Общество

Массовое отключение света произошло в Рязани вечером 14 сентября

Инцидент зафиксирован в 17:40. По предварительным данным, причиной отключения стало технологическое нарушение в сетях.
Темы
Интересное

Народные приметы и запреты на 15 сентября для богатой осени

Этот день окутан множеством строгих правил.
Интересное

Народные приметы 14 сентября и строгие запреты на Симеона Летопроводца

14 сентября по народному календарю — это праздник Симеона Летопроводца, или Осенины.
Интересное

Приметы и запреты на 13 сентября, что можно и нельзя делать в Куприянов день

В народном календаре 13 сентября занимает особое место. Это не просто очередная дата, а настоящий рубеж, когда тёплое лето окончательно прощается с нами, уступая дорогу осени.
Происшествия

Над Рязанской областью сбито более 50 БПЛА, есть пострадавшие

В ночь на 6 сентября и утром силы ПВО пресекли воздушную атаку в небе над Рязанской областью.
Происшествия

Павел Малков сообщил о повреждении жилых домов обломками БПЛА

На территории Рязанской области минувшей ночью была введена беспилотная опасность.
Интересное

Народные приметы и запреты на 5 сентября в день Лупа Брусничника

Что нельзя делать в эту субботу, чтобы не накликать беду.
Общество

В Рязанской области продолжается набор в мобильные огневые группы для защиты ключевых инфраструктурных объектов

Мобильные огневые группы формируются в регионе с целью защиты важных инфраструктурных объектов в регионе.
Армия и СВО

Эксперты связали удары ВСУ по гражданским объектам в РФ с тактическими неудачами на линии фронта

Активизация атак Вооружённых сил Украины на гражданскую инфраструктуру в Москве и Крыму напрямую обусловлена чередой серьезных поражений киевского режима на поле боя.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье