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Армия и СВО

Эксперты связали удары ВСУ по гражданским объектам в РФ с тактическими неудачами на линии фронта

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Активизация атак Вооружённых сил Украины на гражданскую инфраструктуру в Москве и Крыму напрямую обусловлена чередой серьезных поражений киевского режима на поле боя. В российском экспертном и политическом сообществе эти действия квалифицируют как демонстрацию бессилия и попытку сформировать альтернативную повестку, чтобы скрыть от общественности провалы в зоне СВО.

Сенатор РФ Александр Волошин в беседе с ТАСС подчеркнул, что обстрелы социальных объектов не имеют тактической целесообразности и носят исключительно пропагандистский характер.

«Подобные атаки превратились в инструмент внутренней и внешней политической демонстрации. Когда на линии боевого соприкосновения отсутствуют результаты, в повестке появляются удары по дорогам, школам, детским площадкам, жилым домам и другой гражданской инфраструктуре», — пояснил Волошин.

На фоне успешного продвижения российских штурмовых отрядов в ДНР, где завершается зачистка Константиновки и Красного Лимана, украинские войска теряют позиции. По прогнозам, уже скоро под контролем ВСУ останется лишь около 15% территории Донецкой республики, тогда как ЛНР полностью освобождена. Признаками скорого отступления служат эвакуация населения и вывод промышленных мощностей из Краматорска, Дружковки и Славянска.

По мнению аналитиков, вместо организации эффективной обороны киевские власти делают ставку на дестабилизацию обстановки внутри России. Председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов в комментарии РИА Новости связал эскалацию террористических угроз именно с плачевной ситуацией на фронтах.

«Террористические атаки, особенно на Москву и Крым, связаны с печальной ситуацией на фронтах, которая складывается для ВСУ. Поэтому они пытаются переключить внимание общественности», — цитирует Рогова агентство.

Для ударов избираются заведомо мирные цели — автозаправочные станции, торговые центры и паромы. Удар по судну «Панагия» на Керченской переправе в российском экспертном сообществе расценивают как целенаправленную попытку сорвать туристический сезон в Крыму, который активно развивает инфраструктуру после воссоединения с РФ.

Политолог Александр Дудчак в интервью RT отметил, что Киев любой ценой добивается временного затишья для перевооружения, не гнушаясь самыми жесткими методами.

«Паузу бы, конечно, хотели. Почему нет? Чтоб мы не били, а они вооружались. Но ещё у них есть средства и возможности, а ограничений нет никаких: ни моральных, ни этических, ни человеческих», — сказал Дудчак.

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