Фото Рязанской городской Думы
Власть и политика

Бюджет Рязани вырос на 5,3 млрд рублей благодаря новым школам, дорогам и социальным объектам

7info7
Депутаты Рязанской городской Думы приняли поправки в бюджет областного центра на 2026 год. Доходная и расходная части казны увеличены на 5 млрд 270 млн рублей.

Средства распределены по следующим направлениям:

Образование: строительство школы в районе ДПР 7,7А (1,034 млрд руб.) и школы на 1100 мест (МБОУ № 28) — 688,8 млн руб.; возведение детского сада на 224 места в районе ЖК «МЕТРОПАРК» — 41,2 млн руб.; капремонт и оснащение учреждений (школа № 19(25), детсады № 10, 59, 150) — 207 млн руб.; создание условий для обучения детей-инвалидов в детсадах — 4,3 млн руб.

ЖКХ и инфраструктура: модернизация коммунальных объектов и инфраструктурные проекты — 881,4 млн руб.

Благоустройство: реконструкция общественных пространств (ул. Павлова, ЦПКиО, Лыбедский бульвар у ул. Маяковского, ул. Садовая, зона отдыха в мкрн Недостоево и др.) — 719,5 млн руб.

Дороги и безопасность: ремонт дорожного полотна — 905,7 млн руб.; мероприятия по повышению безопасности движения — 93,7 млн руб.; адаптация остановок и подходов для маломобильных граждан — 1,4 млн руб.

Социальная поддержка: обеспечение жильём детей-сирот — 87 млн руб.

Оплата труда: повышение зарплаты работникам муниципальных детсадов и учреждений допобразования в рамках указов Президента РФ — 12,9 млн руб.

Ассигнования дорожного фонда Рязани на 2026 год увеличены на 1 млрд 154 млн рублей.

Также депутаты внесли изменения в Программу приватизации: перечень пополнили семь помещений, утверждены условия приватизации ещё двух объектов. Приняты решения о передаче в аренду площадей Рязанской региональной общественной благотворительной организации «Доброволец» и Благотворительному фонду «Рязанский Фонд помощи детям».

Одобрены корректировки Правил землепользования и застройки в отношении участков на улицах Чапаева и Советской — изменения связаны с уточнением границ территориальных зон в ЕГРН. Приведено в соответствие с федеральным законодательством Положение о муниципальном земельном налоге.

Утверждено Положение о Департаменте благоустройства города Рязани, где прописаны статус подразделения, его задачи, функции, ответственность и порядок взаимодействия с другими структурами. В Положение об управлении энергетики и ЖКХ также внесены правки, учитывающие новую структуру администрации и перераспределение полномочий.

В устав МУП «Эколозащита» добавлены изменения, увеличивающие размер отчислений от чистой прибыли в резервный фонд предприятия.

Популярные материалы

Погода

Метеоролог рассказал, когда в Рязань вернётся весна

В Рязани выпало 25 см снега — апрель побил норму осадков в полтора раза. Синоптики уже знают, когда придёт тепло и почему бояться нечего.
Погода

Новую порцию снега и заморозки принесет циклон в Рязанскую область 23 и 24 апреля

В четверг, 24 апреля, похолодание продолжится. Ночью и утром температура воздуха понизится до 0°C, а местами опустится и ниже нуля.
Общество

Рязанский Водоканал опубликовал график отключения воды на 22 апреля

22 апреля в Рязани пройдут плановые отключения холодного водоснабжения (ХВС) в связи с ремонтными работами. Адреса назвали представители "Водоканала".
Акценты

Шансы найти семью Усольцевых ещё есть, готовится масштабная поисковая операция

Поиски семьи Усольцевых возобновили в Красноярском крае спустя несколько месяцев паузы. Спасатели уже выехали в район, но снег пока мешает работать. Родные и волонтеры не оставляют надежду найти пропавших.
Новости России

«КП»: виновница ДТП с двумя погибшими в Москве скрутила номера

Москвичка, устроившая массовую смертельную аварию в центре Москвы, незадолго...

Темы

Все события Рязани и области

В Рязани увековечат память двух героев СВО

На очередном заседании Рязанской городской Думы депутаты утвердили установку двух памятных досок.
Все события Рязани и области

Депутаты Рязанской гордумы взяли на контроль обращения о ремонте дорог, кровли и соцподдержке

Жители дома №45 по улице Горького обратились к депутату Рязанской городской Думы по округу №19 Александру Сидорову с просьбой отремонтировать дорогу.
Все события Рязани и области

Павел Малков поручил усилить безопасность в майские праздники

Губернатор Павел Малков заявил, что в период майских праздников требуется принять исчерпывающие меры для обеспечения безопасности жителей.
Все события Рязани и области

В Рязанской области стартовал ремонт трассы Ряжск – Касимов – Нижний Новгород

В текущем году подрядчик обновит два отрезка общей длиной 15,7 километра.
Общество

20 апреля в Рязани отключат цифровое телевидение и радио

Филиал РТРС «Рязанский ОРТПЦ» сообщает о проведении плановых профилактических работ, которые потребуют временного отключения оборудования.
Все события Рязани и области

Как изменится работа городского транспорта на Красную горку

В связи с празднованием православной Красной горки 19 апреля администрация города скорректировала работу общественного транспорта для удобства жителей, направляющихся на городские кладбища.
Культура и события

Делегация Рязанской области принимает участие в Балтийском культурном форуме 2026

В составе рязанской делегации: министр культуры Екатерина Шуранова, её заместитель Надежда Майорова, директор Рязанской филармонии Елена Шаповская.
Общество

В Рязанской области стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс «Семья года»

В Рязанской области начался прием заявок на региональный этап всероссийского конкурса «Семья года».

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье