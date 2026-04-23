Бюджет Рязани вырос на 5,3 млрд рублей благодаря новым школам, дорогам и социальным объектам

Депутаты Рязанской городской Думы приняли поправки в бюджет областного центра на 2026 год. Доходная и расходная части казны увеличены на 5 млрд 270 млн рублей.

Средства распределены по следующим направлениям:

Образование: строительство школы в районе ДПР 7,7А (1,034 млрд руб.) и школы на 1100 мест (МБОУ № 28) — 688,8 млн руб.; возведение детского сада на 224 места в районе ЖК «МЕТРОПАРК» — 41,2 млн руб.; капремонт и оснащение учреждений (школа № 19(25), детсады № 10, 59, 150) — 207 млн руб.; создание условий для обучения детей-инвалидов в детсадах — 4,3 млн руб.

ЖКХ и инфраструктура: модернизация коммунальных объектов и инфраструктурные проекты — 881,4 млн руб.

Благоустройство: реконструкция общественных пространств (ул. Павлова, ЦПКиО, Лыбедский бульвар у ул. Маяковского, ул. Садовая, зона отдыха в мкрн Недостоево и др.) — 719,5 млн руб.

Дороги и безопасность: ремонт дорожного полотна — 905,7 млн руб.; мероприятия по повышению безопасности движения — 93,7 млн руб.; адаптация остановок и подходов для маломобильных граждан — 1,4 млн руб.

Социальная поддержка: обеспечение жильём детей-сирот — 87 млн руб.

Оплата труда: повышение зарплаты работникам муниципальных детсадов и учреждений допобразования в рамках указов Президента РФ — 12,9 млн руб.

Ассигнования дорожного фонда Рязани на 2026 год увеличены на 1 млрд 154 млн рублей.

Также депутаты внесли изменения в Программу приватизации: перечень пополнили семь помещений, утверждены условия приватизации ещё двух объектов. Приняты решения о передаче в аренду площадей Рязанской региональной общественной благотворительной организации «Доброволец» и Благотворительному фонду «Рязанский Фонд помощи детям».

Одобрены корректировки Правил землепользования и застройки в отношении участков на улицах Чапаева и Советской — изменения связаны с уточнением границ территориальных зон в ЕГРН. Приведено в соответствие с федеральным законодательством Положение о муниципальном земельном налоге.

Утверждено Положение о Департаменте благоустройства города Рязани, где прописаны статус подразделения, его задачи, функции, ответственность и порядок взаимодействия с другими структурами. В Положение об управлении энергетики и ЖКХ также внесены правки, учитывающие новую структуру администрации и перераспределение полномочий.

В устав МУП «Эколозащита» добавлены изменения, увеличивающие размер отчислений от чистой прибыли в резервный фонд предприятия.